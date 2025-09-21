El dueño de los Raiders, Mark Davis, recibe un ruido que toma el control de Tom Brady

La combinación de deberes de Tom Brady como analista de color de Fox NFL y propietario minoritario del Las Vegas Raiders ha provocado una atención considerable.

Cuando las cámaras lo mostraron en la cabina de los entrenadores de los Raiders con un auricular durante su pérdida de la Semana 2 ante el Chargers de Los ÁngelesConfirmó sospechas de que Brady participa activamente en las operaciones del equipo.

Brady se ha vuelto práctico a pesar de no ser un propietario mayoritario. El siete veces campeón del Super Bowl no solo hace visitas informales con entrenadores y jugadores de los Raiders durante la semana: está profundamente involucrado, permaneciendo en contacto regular con el gerente general John Spytek, Según el atlético.

Además de eso, su antiguo entrenador y socio comercial, Alex Guerrero, sirve como coordinador de bienestar del equipo, supervisando el personal de capacitación y la fuerza y ​​el acondicionamiento. Este acuerdo le da a Brady una visión directa de la lista y las actualizaciones en tiempo real.

No obstante, la ex CEO de los Raiders, Amy Trask, llamó al propietario mayoritario Mark Davis, quien tiene todo el poder de poner fin a la influencia práctica de Brady.

«Este tema ha sido pateado en torno a una cantidad tremenda, y no me sumergiré en la sustancia de si está haciendo esto? ¿Debería estar haciendo esto?» Trask dijo en el septiembre 20 Edición de «CBS Sports HP. « “En su lugar, me centraré en el problema que planteaste, que es cómo Es esto se manejará dentro de la organización Raider¿norte?

«Y la respuesta es, en última instancia, que Mark Davis tiene que tomar una decisión sobre si quiere continuar apoyando y facilitando a Tom en su doble papel y, por lo tanto, se arriesga a enojar y alienar potencialmente a los propietarios de otros equipos».

¿Están los otros propietarios de la NFL enojados con los Raiders?

Una razón por la cual Trask declaró que Davis necesita tomar una decisión sobre este doble papel que Brady tiene es que existe el riesgo de crear una grieta con los otros propietarios de la NFL. Si es En las reuniones o los propietarios que tienen conversaciones privadas, el ex CEO de los Raiders cree que los otros propietarios de la NFL son en efecto Hablando de la situación de Brady.

«Te garantizo que en la liga propietarios Reuniones, esto se mencionará, si no en la reunión en sí, luego en los pasillos, en el comedor y de otro tipo «, agregó Trask.» Entonces Mark tiene que tomar esa decisión. Pero no es solo Mark. Él es, según lo denominado por la NFL, el Control del propietario del equipo. Se requiere que cada equipo tenga a alguien definido como un propietario controlador. Hay un cierto requisito de que El propietario debe poseer.

«Mark es ese propietario controlador. Pero si bien es el propietario controlador, hay alguien detrás de escena que está extremadamente involucrado en la organización y las decisiones, y creo que también estará involucrado en esta discusión, y ese es Jim Gray».

¿Tom Brady está cruzando la línea?

A pesar del atractivo de hacer malabares con un papel práctico con los Raiders mientras llaman a los juegos para Fox, la personalidad de los medios deportivos Skip Bayless no está impresionado. El antiguo comentarista de FS1 y ESPN está criticando abiertamente Tom Brady por intentar manejar ambas responsabilidades a la vez.

«Todavía está haciendo alarde y burlándose como si fuera la cabra, y él lo es», Bayless dijo en un episodio reciente de «Skip & the Arena Gridiron». «Puedes salirte con casi cualquier cosa si eres Tom Brady. Se está saliendo con la suya en este momento porque lo que hizo el lunes por la noche fue el FU más grande para la NFL, y especialmente para Fox, que Thomas Edward Patrick Brady Jr. podría derramar para que el mundo vea. Y él sabe exactamente lo que está haciendo».