El dueño de los Miami Dolphins está «frustrado»

El Miami Dolphins están en su peor comienzo para una temporada de fútbol desde 2019 y ahora se encuentran en 1-4 después de otra terrible derrota. El domingo, el Delfines sopló una ventaja de 17 puntos a un deficiente Panteras de Carolina Equipo en un interruptor de corazón 27-24.

Como lo hace después de cada juego (generalmente pérdidas), el entrenador en jefe Mike McDaniel se reunió con Delfines‘Propietario Stephen Ross. Como uno podría adivinar, Ross no estaba de buen humor.

«Estaba realmente frustrado, como yo» McDaniel dijo el lunes. Hablamos sobre el desafío que se avecina para prepararnos para el CargadoresY ese fue realmente el alcance de ello.

Ahora no estaba allí, pero voy a suponer que el esquema de protección de pases para el Cargadores El juego no fue la mayor parte de la discusión.

«Es frustrante porque hay mucha conversación, y tenemos que especializarnos en hacer», dijo. «No creo que nadie quiera escucharme hablar de eso tanto como no tengo ganas de decirlo, pero no cambia la realidad firme que es: tienes que mejorar en las cosas o continuarás teniendo los mismos resultados».

Stephen Ross es tan responsable del desastre de los Dolphins de Miami como cualquiera

Si es cierto que la responsabilidad comienza en la parte superior, entonces la actual Delfines‘Debacle cae directamente sobre el propietario. Desde que Ross asumió la propiedad mayoritaria del equipo en 2009, no han ganado un solo juego de playoffs.

Nota al margen: La sequía en realidad se remonta al 2000¿Pero quién está contando? Piense en ello Delfines Fans, no has visto una victoria en postemporada con un HDTV. Y si tenías un televisor de $ 12,000 en 2000, el juego parecía terrible porque Fast Motion era una pesadilla. ¿Al menos fue sobre Peyton Manning?

Volviendo a la actualidad, fue Ross el que contrató al gerente general Chris Grier en 2016, lo que no fue una idea terrible. Pero, manteniéndolo por tanto tiempo ha sido. La lista está llena de talento envejecido y demasiado caro que no parece querer estar allí. La redacción ha sido irregular en el mejor de los casos durante su mandato y darle a Grier un décimo año probablemente fue un error de Ross.

Ross debería estar frustrado, pero espero que tenga un espejo en su oficina de lujo.

¿Cuánto tiempo le dará a Stephen Ross a McDaniel?

Ross tiende a ver el Delfines Franquiciar menos como algo para ser propiedad, apreciado y cultivado para que todos disfruten, y más como el lado de la inversión de alguien. Seguramente quiere ganar porque no tiene problemas para gastar dinero, pero sus malas decisiones parecen durar un tiempo.

McDaniel está en su cuarta temporada como la Delfines Entrenador en jefe. Adam Gase y Brian Flores fueron despedidos después de su tercera temporada. Ross despidió a Joe Philbin después de un inicio de 1-3 en su cuarta temporada en 2015, y Tony Sparano después de un inicio de 4-9 en su cuarto año en 2011.

Son los Delfines ¿Mejor sin McDaniel? Es difícil ver cómo funciona con a él. De todos modos, McDaniel es muy consciente de su propia mortalidad de entrenamiento.

«No veo este trabajo sin presión», dijo McDaniel después de una pérdida de la semana 1. «No veo derecho en este trabajo, pero creo que lo más importante es que me preocupe hacer mi trabajo. Creo que eso es lo que el equipo obtendrá de mí, seguro».

Si Ross quiere dejar de sentirse frustrado, entonces no necesita encontrar un partido, necesita encontrar algo de dinamita.