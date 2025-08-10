El duelo terminó en un empate, el entrenador de Bali United y Persik se decepcionó

Gianyar, Viva – Bali United Dibujó con un puntaje de 1-1 contra Persik Kediri En el partido inaugural Súper liga 2025/2026 en el Capitán I Wayan Dipta Stadium, Gianyar Regency, Bali, domingo 10 de agosto de 2025.

El partido presenciado por 10,302 espectadores tuvo lugar a un tempo alto con el equipo local tuvo muchas posibilidades de goles, pero no se convirtió en resultados positivos.

Inicialmente, el equipo local con el apodo de Serdadu Tridatu primero anotó un gol en el minuto 30 a través de Joao Ferrari.

Desafortunadamente, el objetivo fue anulado por el árbitro debido a fuera de juego después de observar los espectáculos de Var.

Por otro lado, Persik casi ganó la victoria que ya existió a la vista con un objetivo ejecutado cuidadosamente por el telmo Castanheira en el minuto 78, que fue inesperado por el portero Mike Hauptmeijer.

Sin embargo, la posición cambió después de que el delantero de Bali United Boris Kopitovic anotó la lucha frente al gol de que el portero Leonardo Navacchio no pudo anticiparse. Boris anotó en tiempo adicional, 90 minutos+6.

El entrenador en jefe de Bali United, Johnny Jansen, dijo que estaba decepcionado con los resultados porque el equipo local debería ganar tres puntos.

«Estoy un poco decepcionado porque deberíamos tener tres puntos porque tenemos muchas oportunidades», dijo en una conferencia de prensa después del partido.

Mientras tanto, el entrenador en jefe Persik Kediri Ong Kim Swee también afirmó estar decepcionado porque casi ganó.

Sin embargo, hará mejoras para los próximos 33 partidos.

«Se siente mezclado. Sabemos que el equipo de Bali United es bastante bueno desde todas las posiciones, una técnica bastante buena. Pero perdimos dos puntos, con bastante tiempo adicional, un poco decepcionante», dijo el entrenador de Malasia.

Con un puntaje de empate, los dos equipos deben compartir un punto a partir del partido inaugural de la parte superior del fútbol de la patria.

La composición del jugador de Bali United

Mike Hauptmeijer (portero), Joao Ferrari, Brandon Wilson, Thijmen Goppel, Boris Kopitovic, Mirza Musticic, Team Receneur, Ricky Fajrin, Andhika Wijaya, Irfan Jaya, Reyner Barusu

Entrenador en jefe: Johnny Jansen

Persik Kediri

Leonardo Navacchio (portero), Francisco Kiko Carneiro, Imanol García, Telmo Castanheira, Ezra Walian, Khurshidbek Mukhtorov, Pedro Miguel Matos, Yoga Adiyatama, Novri Setiawan, Wigigi Pratama, Yandi Sofyan

Entrenador en jefe: Ong Kim Swee

