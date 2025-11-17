¡El duelo eterno continúa! Ronaldo y Messi rompen oficialmente el loco récord del Mundial 2026

VIVA -Cristiano ronaldo siguiendo oficialmente los pasos de su eterno rival, Lionel Messidespués de que Portugal confirmara las entradas para Copa del Mundo 2026. Este dúo de megaestrellas está ahora al borde de la historia como los primeros jugadores en aparecer en seis ediciones de la Copa del Mundo.

Esta certeza se produjo después de que Portugal derrotara a Armenia con un aplastante marcador de 9-1 en el último partido de las eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona europea, el domingo 16 de noviembre de 2025.

Curiosamente, Ronaldo no apareció en ese partido porque todavía estaba cumpliendo una tarjeta roja cuando la Selecao das Quinas fue derrotada por Irlanda por 0-2.

Incluso sin la presencia de CR7, Portugal se aseguró el estatus de campeón del Grupo F con una colección de 13 puntos en seis partidos. El billete para clasificar se bloqueó automáticamente, además de allanar el camino para que Ronaldo volviera a aparecer en el torneo más importante cada cuatro años.

Esta noticia supone sin duda un soplo de aire fresco para el capitán de Portugal. Ronaldo tiene la oportunidad de igualar el récord de Lionel Messi quien también está confirmado para participar en el Mundial 2026 con Argentina.

De hecho, ambos han aparecido en las ediciones de la Copa del Mundo de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Sin embargo, Messi sigue siendo superior en términos de logros después de llevar a Argentina a convertirse en campeona del mundo en 2022.

En cuanto al número de partidos, La Pulga tiene actualmente más, con 26 partidos internacionales en la Copa del Mundo, mientras que Ronaldo solo ha acumulado 22 partidos.

Se espera que la Copa del Mundo de 2026 sea el escenario final para estos dos íconos del fútbol mundial. El factor edad es la consideración principal. Ronaldo cumplirá 41 años en el torneo, mientras que Messi tendrá 39 años.

Con todos sus logros y su largo recorrido, se cree que la Copa del Mundo de 2026 será un capítulo final épico en la mayor rivalidad de la era moderna.