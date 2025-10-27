El drama transfronterizo LGBTQ+ ‘Polaris’ debuta en el mercado de Tokio

Una nueva coproducción japonesa-taiwanesa busca financiación en el Mercado de financiación de brechas de Tokioreuniendo voces de más allá de las fronteras para contar una historia íntima ambientada en el centro LGBTQ+ de Tokio.

“estrella polar”, dirigida por Seta Natsuki y producida por Twenty First City en asociación con la productora de Taiwán. Películas Volosse desarrolla durante una noche de invierno en un bar de Ni-chome. Basada en la novela “La noche de la brillante estrella polar” de Li Kotomi, la película se centra en mujeres de diferentes edades, nacionalidades y sexualidades que se reúnen en el establecimiento titular, compartiendo tragos, risas y fragmentos de sus vidas bajo una suave luz azul. Mientras sus historias se cruzan como estrellas en una constelación, la película explora temas de identidad propia y conexión humana antes de que las mujeres se separen al amanecer.

Para Seta, el proyecto representa una meditación sobre la autenticidad y la comprensión. «Esta película es una reflexión sobre lo que significa ser uno mismo y lo difícil que puede ser entenderse unos a otros», afirma el director. «También se trata de cómo definimos nuestro sentido de identidad. Cómo nos categorizamos a nosotros mismos y a los demás, o elegimos no hacerlo. Y cómo podemos empezar a repensar lo que alguna vez consideramos ‘normal'».

La producción ha enfrentado desafíos únicos al adaptar el material original de Li Kotomi, que comprende siete historias cortas interconectadas que abarcan diferentes épocas y lugares. «Uno de los mayores desafíos ha sido encontrar una manera de entrelazarlos en una sola película», señala Seta. El equipo está realizando una extensa investigación y entrevistas en Japón y Taiwán para informar su exploración de las cuestiones de sexualidad y género centrales en la narrativa.

Para el productor Kawashima Shoichiro, “Polaris” marca un cambio significativo para Twenty First City, que ha servido como socio de producción local para rodajes de Hollywood y europeos en Japón desde la década de 1990. «Esta es la primera vez que desarrollamos un proyecto cinematográfico desde el principio», dice Kawashima. La empresa ganó impulso gracias a su participación en el Taiwan Creative Content Fest.

«Esta es una historia transfronteriza con personajes de diversas nacionalidades», explica Kawashima sobre sus objetivos en el mercado de Tokio. «Queremos que la película resuene ampliamente, por lo que esperamos recibir comentarios de la mayor cantidad de personas posible. Sería ideal encontrar socios que compartan nuestra visión y estén dispuestos a apoyarnos para completar el proyecto».

La producción contempla un rodaje en el invierno de 2026, con Seta y la guionista Kyoko Inukai continuando el desarrollo del guión. Está previsto que el casting comience a finales de este año mientras el equipo busca activamente inversores, socios de distribución y ventas mundiales.

Los intereses de Seta como director se extienden más allá de este proyecto y exploran cómo los pequeños momentos pueden cambiar las perspectivas sobre la vida cotidiana y la sociedad, con un enfoque particular en la complejidad de la comprensión humana, temas que parecen centrales para la propia “Polaris”.