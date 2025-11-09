El drama sudanés ‘Cotton Queen’ gana el Festival de Cine de Tesalónica

Suzannah MirghaniEl drama sudanés “Cotton Queen” ganó el primer premio el domingo en el Festival de Cine de Tesalónicallevándose a casa el Alejandro de Oro al mejor largometraje.

El deslumbrante debut de Mirghani, el primer largometraje rodado por una directora sudanesa, cautivó al jurado del festival, que incluía a la jefa de ventas de Match Factory, Τhania Dimitrakopoulou, al director de fotografía estadounidense Frederick Elmes (“Blue Velvet”, “Wild at Heart”) y al guionista y director Elegance Bratton (“The Inspection”), quienes dijeron que “Cotton Queen” “nos dejó boquiabiertos a todos”.

«Esta película nos acompañó a todos los jueces de principio a fin», dijo Bratton. «Mientras vivimos en un mundo consumido por el genocidio y la guerra, es importante recordar por qué luchamos todos: nuestras familias, nosotros mismos, nuestros amigos, nuestras comunidades. Esta película… nos mantuvo enfocados en lo que más importa».

“Cotton Queen” sigue a una joven sudanesa que vive en un pueblo a orillas del río Nilo. Nieta de la llamada “Reina del Algodón”, una anciana que ha adquirido dimensiones legendarias por su resistencia contra los británicos y su supuesta capacidad de ver el futuro, Nafisa trabaja en los campos de algodón de su abuela y sueña con el joven que ama.

Pero la llegada de un rico empresario de Londres cambia todo, y sus padres, su abuela y su comunidad planean el futuro de Nafisa sin que ella lo sepa. La película se estrenó en la Semana de la Crítica del Festival de Cine de Venecia de este año.

Al aceptar el Alejandro de Oro en Salónica, Mirghani dedicó el premio a Sudán, que ahora se encuentra en las garras de una guerra civil devastadora, y a su elenco y equipo sudaneses, que se aferran a la supervivencia y “buscan una salida”.

“En esta época de guerra y genocidio, hacer una película con actores que ahora están todos desplazados de sus hogares, todos en Egipto, donde filmamos la película, buscando refugio, para mostrar que todavía se puede trabajar, que todavía se puede hacer una película, que todavía se puede hacer arte en esta época y ser reconocido por ello, es realmente la noticia más bienvenida en este momento”, dijo.

El cineasta griego Aristotelis Maragkos ganó el Alexander de Plata al mejor director por su segundo largometraje «Beachcomber», que cuenta la historia de un joven que persigue el legado de su padre marinero y se ve obligado a enfrentar la frágil verdad de quién es realmente. La película también se llevó a casa el Premio al Logro Artístico a la Mejor Fotografía para el director de fotografía Giorgos Karvelas.

En otras partes de la competición internacional, el premio al mejor actor fue para Harry Melling por su interpretación de un guardia de tráfico apacible que explora su lado sumiso en el romance queer de Harry Lighton “Grupera”, mientras que el premio a la mejor actriz fue para Sabrina Amali, quien interpreta a una arqueóloga egipcia cuyo pasado la alcanza en “Maysoon” de Nancy Biniadaki. Mientras tanto, el premio especial al mejor guión fue para la escritora Yvonne Görlach por “Karla” de Christina Tournatzès.

En la sección competitiva Meet the Neighbors+ del festival, que incluye películas debutantes o de segundo año de 36 países del Sudeste de Europa, el Mediterráneo y Oriente Medio, el Alejandro de Oro a la mejor película fue para “El último en el camino«, la comedia dramática borracha de Francesco Sossai sobre un par de viejos compañeros de bebida que se estrenó en la sección Un Cierta Mirada del Festival de Cine de Cannes. La película también obtuvo el premio al mejor actor para sus dos protagonistas, Pierpaolo Capovilla y Sergio Romano.

El Alexander de Plata al mejor director de la sección fue para Yanis Koussim por la película de terror “Roqia”, que sigue a un joven argelino atormentado por misteriosos visitantes nocturnos después de que un accidente automovilístico lo deja con amnesia. El premio a la mejor actriz de la sección Conoce a los vecinos+ fue para Manuela Martelli por su interpretación de una viuda chilena en “” de Hana JušićDios no ayudará”, que también ganó el premio al Mejor Logro Artístico.

En la sección de competencia Film Forward que muestra cine innovador, el Alexander de Oro fue para “1,001 Frames” de Mehrnoush Alia, mientras que el Alexander de Plata fue para Manoël Dupont por “Antes/Después,«, cuyos protagonistas Jérémy Lamblot y Baptiste Leclere también obtuvieron una mención especial del jurado. El premio al mejor logro artístico fue para Kristen Stewart‘s «La cronología del agua.”

Otros grandes ganadores en la ceremonia de premiación del domingo fueron “cueva del oso”, un romance queer de los directores noveles Stergios Dinopoulos y Krysianna Papadakis, que se estrenó en la barra lateral Venice Days del Festival de Cine de Venecia y se llevó a casa siete premios en Tesalónica, y “Patty Is Such a Girly Name”, del cineasta griego Giorgos Georgopoulos, que ganó cinco premios tras su estreno mundial esta semana.

El Festival de Cine de Tesalónica se celebrará del 30 de octubre al 9 de noviembre.