El drama sobre veteranos de combate ‘Sheepdog’ se estrenará en diciembre

Favorito del festival de cine “Perro pastor”llega a los cines a tiempo para las vacaciones.

Byron Allen Grupo Allen Media Motion Pictures ha fijado un lanzamiento limitado para diciembre seguido de una expansión en enero.

El escritor y director Steven Grayhm protagoniza la película junto a Vondie Curtis-Hall y Virginia Madsen.

El resumen oficial de la película dice: «‘Sheepdog ‘sigue a un veterano de combate condecorado (Grayhm) a quien la corte le ordena recibir tratamiento, cuando un ex convicto aparece en su puerta y le revela que debe recuperarse. ‘Sheepdog’ es la primera película que explora las repercusiones físicas y psicológicas del trauma, con un enfoque en el crecimiento postraumático (PTG). Es una historia sobre la recuperación. redención y curación; temas que reflejan nuestro espíritu de la época pospandemia”.

«Estamos muy entusiasmados de asociarnos con el cineasta Steven Grayhm para llevar ‘Sheepdog’ exclusivamente a los cines de todo el país este invierno», dijo el fundador y presidente de Allen Media Group, Byron Allen, en un comunicado el miércoles. «La edificante historia original de Grayhm es un tributo inspirador a todos aquellos afectados por el trauma psicológico causado por el combate».

El elenco también incluye a Lilli Cooper, Dominic Fumusa y Matt Dallas.

«‘Sheepdog ha sido un viaje de 14 años a la pantalla, inspirado en innumerables testimonios personales y un compromiso inquebrantable de decir la verdad», dijo Grayhm. «El impacto emocional que hemos presenciado de primera mano por parte de nuestra audiencia, particularmente de nuestros veteranos, socorristas, familias Gold Star, profesionales de la salud mental y las comunidades moldeadas por su servicio y sacrificio, ha sido profundamente conmovedor y profundamente humillante. Su respuesta es un poderoso recordatorio de que esta película es más necesaria que nunca en este momento. Si podemos salvar una sola vida con ‘Sheepdog’, será la mayor historia de éxito de Hollywood».

Joe Newcomb (“Dallas Buyers Club”) y Brint Ryan de Ryan Media son los productores ejecutivos, con Grayhm produciendo bajo su marca Team House Studios junto a Lynn d’Angona, Matt Dallas, José L. Martinez Jr. y Amy K. Mitchell.

“Sheepdog” se ha asociado con Vet Tix, 1st Tix y Fandango en apoyo de su campaña “Pay-It-Forward”, para enviar a veteranos, socorristas y sus familias a ver la película en los cines de todo el país a través de entradas de cine donadas.

Mira el tráiler de “Sheepdog” a continuación.