El drama serbio ‘Who Somos’ aborda el acoso escolar y la violencia de los compañeros

El cineasta serbio Miroslav Terzić («Stitches») está envolviendo la postproducción en su tercera característica, «Who somos We», que explora el mundo de los adolescentes y la dinámica de la violencia entre pares. La película se llevó a casa el principal premio el jueves entre obras en progreso en el hilo de la industria del Festival de Cine de Sarajevo.

El último de Terzić sigue a un grupo de estudiantes de secundaria cuyo viaje a Bulgaria se descarrila cuando su autobús se descompone, obligándolos a pasar la noche en un hotel remoto y en ruinas al borde de las montañas. Debajo de la superficie, la atmósfera es tensa: uno de los estudiantes, Zoza, está perseguido por el reciente suicidio de su mejor amigo, Andrija.

Mientras que los otros estudiantes continúan como si no sucediera nada, Zoza acusa a sus compañeros de clase y maestros de ignorar la intimidación que condujo a la muerte de su amigo. Sin embargo, las cosas dan un giro oscuro cuando Zoza se convierte en el nuevo objetivo de la ira de los matones, atrapando al joven adolescente en un ciclo recurrente de violencia.

Hablando con Variedad En Sarajevo, Terzić dijo que si bien «quiénes somos» es emblemático de una experiencia encontrada por muchos durante la infancia, «la historia va más allá de los límites de un salón de clases o el marco de la violencia de los compañeros».

«Como todos presenciamos todos los días, vivimos en una sociedad profundamente violenta», dijo el director. «Lo que les sucede a nuestros hijos no es un fenómeno aislado: es un reflejo de la realidad que todos compartimos».

Trabajando con un guión que coescribió con Vladimir Arsenijević y Bojan Vuletić, Terzić dijo que se inspiró en la historia de una madre cuyo hijo se había quitado la vida después de ser intimidado y acosado por sus compañeros de clase durante casi dos años. En una entrevista, la madre expresó su conmoción e incredulidad por el hecho de que solo dos semanas después de la muerte de su hijo, toda la clase realizó un viaje escolar como si no hubiera pasado nada.

«Ese detalle se quedó conmigo, y con el tiempo se volvió aún más significativo cuando se colocó en el contexto de muchos eventos trágicos que han sucedido en Serbia en los últimos años», dijo Terzić. Señalando una notoria masacre de 2023 en una escuela primaria de Belgrado, donde un estudiante de séptimo grado abrió fuego, matando a 10 niños y un guardia de la escuela, el director dijo que su principal preocupación es «el mecanismo de violencia en sí».

«Mientras [‘Who Are We’] es la historia de un grupo pequeño, podría aplicarse fácilmente a la sociedad en general, e incluso al mundo de hoy «, dijo.» Vivimos en una época en que la violencia está en todas partes: en los periódicos, la televisión, las películas, en Internet. Parece que nos hemos vuelto indiferentes, despojados de emoción y empatía. Nos hemos convertido en personas diferentes, dejando a nuestros hijos un mundo que nunca ha sido tan violento como lo es ahora ”.

Terzić es el director de «Redemption Street» (2012), que participó en más de 40 festivales de cine a nivel mundial y recibió premios, incluido el mejor debut en Cottbus y «Stitches», que se estrenó en el Strand Panorama del Festival de Cine de Berlín en 2019, donde ganó el Premio Europeo de Cine y el Premio a la Audiencia. VariedadJessica Kiang describió la película Como un «elegante híbrido de exposición de la historia verdadera y thriller de arte de movimiento lento» que «ofrece un estudio de personaje inusualmente atento y psicológicamente convincente».

«Who Are We» es producido por Snežana van Houwelingen y Branislav Trifunović, con el apoyo del Centro de Cine Serbia, el Ministerio de Cultura de la República de Serbia, el Fondo de Cine Luxemburgo, el Ministerio de Cultura Italiano MIC, el Centro de Cine Nacional Bulgaria, el Centro Audiovisual Croat de Bulgar, el Centro Audiovisual Croat y Media Creative Europe. Es una coproducción entre esto y que las producciones (Serbia), Paul Thiltges Distribution (Luxemburgo), Nightswim (Italia), Invictus (Bulgaria) y Kinorama (Croacia).

En la ceremonia del premio Cinelink Industry Days del jueves en Sarajevo, la película ganó el Premio HBO recientemente establecido, que incluye un premio de € 30,000 ($ 34,800), junto con una licencia directa para la transmisión en 15 territorios de HBO en Europa central y sudoreste, que garantiza la distribución garantizada al finalizar la película.

«Es un gran honor que HBO haya reconocido nuestra película y nos haya brindado apoyo para completarla», dijeron Van Houwelingen y Trifunović. «Este premio llega en un momento crucial, y creemos que ayudará a ‘quiénes somos’ llegar a audiencias en todo el mundo».

El dúo agregó que actualmente están buscando «el socio de ventas internacional adecuado» para ayudar a la película a dar el siguiente paso en ese viaje.

«Para nosotros, no se trata solo de encontrar una compañía de ventas, sino de encontrar la mejor coincidencia posible para la película, alguien que comprenda su sensibilidad, su relevancia artística y social, y que se comprometerá a llevarla al público de todo el mundo», dijeron. “Creemos firmemente que [‘Who Are We’] tiene un fuerte potencial para resonar internacionalmente, y queremos trabajar con un socio que comparte esa visión «.

El Festival de Cine de Sarajevo se ejecuta del 15 al 22 de agosto.