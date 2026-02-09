El drama histórico ‘The King’s Warden’ debuta en la cima

El drama histórico “The King’s Warden” irrumpió en la cima de la taquilla surcoreana en su primer fin de semana, según datos de KOBIS, el servicio de seguimiento operado por el Korean Film Council.

“The King’s Warden” recaudó 4,9 millones de dólares con 761.832 entradas entre el viernes y el domingo, representando el 58,1% de los ingresos totales. Dirigida por Jang Hang-jun y protagonizada por Yoo Hae-jin, Park Ji-hoon y Yoo Ji-tae, la película está ambientada en 1457 durante la dinastía Joseon. Cuenta la historia de Eom Heung-do (Yoo), un jefe de aldea que recibe al depuesto rey adolescente Danjong (Park) en su remoto valle montañoso, sin darse cuenta de la agitación política y el peligro que sigue. Desde su estreno el 4 de febrero, la película ha recaudado un total acumulado de 6,4 millones de dólares en más de 1 millón de entradas.

En segundo lugar, el drama musical”coro de dios” continuó su racha constante, recaudando 678.101 dólares de 103.792 entradas. Protagonizada por Park Si-hoo y Jeong Jin-woon, la película ha alcanzado ahora una recaudación total de 7,2 millones de dólares.

El líder de la semana pasada, “Una vez fuimos nosotros«, pasó al tercer lugar. La película romántica, protagonizada por Koo Kyo-hwan y Moon Ga-young, recaudó 577.252 dólares durante el fin de semana. Después de más de un mes entre los tres primeros, la película ha acumulado un total acumulado de 16,6 millones de dólares con casi 2,5 millones de entradas.

En cuarto lugar debutó un documental titulado “3 de diciembre de 2024: La insurrección orquestada, la verdad oculta”. La película, que analiza los acontecimientos políticos de finales de 2024, recaudó 557 264 dólares con 80 616 entradas, con lo que el total ascendió a 827 567 dólares.

El thriller de ciencia ficción de Hollywood “Mercy” se estrenó en quinto lugar, recaudando 249.351 dólares y 35.998 entradas. Desde su debut a mitad de semana, ha ganado 409.315 dólares.

“Avatar: Fuego y Ceniza» pasó al sexto lugar, añadiendo 208.987 dólares a su total. La secuela de James Cameron ha recaudado ahora 53,8 millones de dólares en Corea del Sur.

La animación japonesa “Butt Detective the Movie: Star and Moon” se estrenó en séptimo lugar, recaudando 107.659 dólares con 20.204 entradas. La película sigue al detective titular mientras se infiltra en un concurso de ídolos en Stardust Island para descubrir una conspiración criminal.

Completando el top ten se encontraba la película animada local “Shinbi’s Haunted House: One More Summon” en octavo lugar con $110,603 (total de $1,9 millones), “Zootopia 2” en noveno con $85,210 (total de $56,6 millones), y un adelanto del próximo thriller de espías “Humint” en décimo. “Humint”, dirigida por Ryoo Seung-wan y protagonizada por Zo In-sung y Park Jeong-min, ganó 94.107 dólares en proyecciones limitadas previas al lanzamiento antes de su lanzamiento oficial el 11 de febrero.

El total bruto colectivo del mercado durante el fin de semana fue de 8,6 millones de dólares, un saludable aumento con respecto a los 4,9 millones de dólares de la semana pasada.