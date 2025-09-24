El drama fijo de Jesse Williams es justo

Ambientada en la pintoresca costa de Amalfi de Italia, Video principal‘s «Hotel costero«Creado por Elena Bucaccio, Matthew Parkhill y Francesco Arlanch, es un drama de acción suficiente, fusionando juntos intriga, secuestro y un toque de comedia. Girando en torno a la lujosa costiera del hotel, la serie sigue a Daniel de Luca (Jesse Williams), un marine retirado que ahora usa sus talentos como reparador para el hotel. Aunque está bien versado en operaciones de alto riesgo, su papel actual es garantizar que se cumplan cada capricho y solicitud de los invitados VIP. Daniel está acostumbrado a estar en el Beck y el llamado del hotelero Augusto (Tommaso Ragno) y su hija gerente general, Adele (Maria Chiara Giannetta). Sin embargo, su conjunto de habilidades expansivas se prueba después de la desaparición de la hija menor de Augusto, Alice (Amanda Campana). Un espectáculo sólido que no se aleja demasiado del status quo, «Hotel Costiera» tiene suficiente jugo para atraer al público, pero no el brillo suficiente para que sea memorable.

La serie comienza en medio de una recuperación. Apretando los vastos acantilados de la impresionante costa de la Península Sorrentina de Italia en su bicicleta de ciclomotor, Daniel se detiene a una villa. Aunque le dice a los hombres dentro de que se ha quedado sin gasolina, rápidamente se hace evidente que ha aparecido en su puerta principal por una razón muy diferente. A medida que se desarrolla la escena, la audiencia se entera de que Daniel está allí para recuperar el perro robado de un invitado. El regreso seguro del perro es un trabajo fácil para Daniel, pero al día siguiente, las apuestas se vuelven más altas después de que otro invitado desaparece durante una excursión de navegación con su esposa mucho más joven. Las hijas adultas del hombre rápidamente comienzan a arrojar acusaciones a la esposa. A medida que los rumores sobre las empresas comerciales altamente publicitadas del huésped comienzan a girar, Daniel llama a la copia de seguridad para tratar de descubrir lo que realmente sucedió.

Aunque el fijador sensato funciona solo en casos menores, para tareas más grandes, colabora con sus camaradas. Bigné (Antonio Gerardi) posee un café en la ciudad, y sus conexiones a través de las aldeas son vastas. Tancredi (Sam Haygarth) es un aristócrata inglés cuyos recursos son ilimitados. Finalmente, Genny (Jordan Alexandra), el más vicioso de todos, a menudo maneja los asuntos más delicados en las tareas de la tripulación. Cuando una mano cortada se lava en la costa, Daniel y su equipo se dan cuenta de que está en juego algo mucho más grande, y deben hacer todo lo posible para resolver el misterio mientras protegen al hotel de cualquier mala publicidad o escándalo.

Gran parte de la primera temporada de seis episodios de «Hotel Costiera» continúa de esta manera. Daniel y su equipo adquiren un misterio por episodio. Aunque la mayoría de estas misiones no son notables, el episodio 4, «Hassan», es el más intrigante. Cuando el personal del hotel descubre a un niño pequeño escondido en uno de los camiones de reparto de productos, Daniel y Genny cambian a alta marcha para proteger al niño mientras intentaba averiguar qué lo llevó a buscar el hotel como un refugio. El espectáculo también se rocía en los hechos sobre el pasado militar de Daniel, su educación en Italia y su fracturada dinámica familiar. Aún así, la serie lo lleva a un nivel cuando la rebelde hija menor de Augusto, Alice, no regresa a casa después de una pelea con su padre, y Daniel se da cuenta de que esta situación particular podría estar más allá de sus capacidades.

Mientras Daniel intenta rastrear los últimos movimientos de Alice antes de desaparecer, él reconoce que no todos los que rodean a la joven desaparecida han sido transparentes sobre por qué despegó en primer lugar. Además, a medida que Daniel y su equipo se acercan a la verdad, se revelan una disputa y conspiración de décadas, lo que podría poner en peligro el legado de la familia de Augusto.

En general, el «Hotel Costiera» funciona bien, y Williams es encantador, como siempre, mientras que el resto del elenco es sólido y prometido para lo que requieren sus roles. Pero en el inmenso panorama televisivo, los casos en los que Daniel y su equipo se sumergen son solo para el curso.

Los seis episodios de «Hotel Costiera» se estrenan el 24 de septiembre en Prime Video.