El drama familiar de Steve Zahn ‘She Dances’ se vende después del debut en Tribeca

EKKL Entertainment, una empresa de distribución recientemente lanzada, ha adquirido “ella baila”, que estrellas Steve Zahn y su hija, Audrey Zahn. La película se estrenó en la edición de este año. Festival de Cine de Tribeca y marcó el debut como director de largometraje de Rick Gomez.

Zahn y Gómez coescribieron la historia de un padre y un niño que intentan reparar su relación y reconciliarse por una tragedia compartida en el contexto de las Finales Regionales de Danza de Young Miss Sureste.

EKKL Entertainment dijo que se dedica a “curar historias que nos recuerden quiénes somos, en qué creemos y por qué pertenecemos”. Quiere distribuir películas inspiradoras y atractivas para el público.

“She Dances” también está protagonizada por Mackenzie Ziegler, Rosemarie DeWitt, Sonequa Martin-Green y Ethan Hawke. La película fue anunciada esta semana como selección oficial del Festival Internacional de Cine de Palm Springs 2026. EKKL Entertainment adquirió todos los derechos norteamericanos y estrenará la película en los cines en marzo de 2026.

La compañía fue fundada por Michael Scott, un productor de cine inspirador y religioso cuyas películas han recaudado colectivamente más de 200 millones de dólares en taquilla. Sus producciones pasadas incluyen “God’s Not Dead”. EKKL Entertainment pretende estrenar unas ocho películas en los cines cada año.

“En EKKL Entertainment, somos un estudio que prioriza a los creadores y estamos ansiosos por colaborar con cineastas que cuenten historias significativas y basadas en valores”, dijo Scott. «‘She Dances’ es una primera adquisición ideal para EKKL porque encarna exactamente el tipo de narración emocionalmente rica, bellamente elaborada y basada en personajes que defendemos, basada en los valores duraderos que unen a familias y comunidades. Estamos entusiasmados de colaborar con el equipo detrás de la película».

«Estamos encantados de que ‘She Dances’ se estrene en cines», dijeron Zahn y Gómez en un comunicado conjunto. «Creemos que el poder de la película reside en su experiencia compartida».

“She Dances” está producida por Gomez, Zahn, Jenny Gomez, Mandi Reno y Coby Toland para Macaroni Art Productions, con Jenifer Westphal para Wavelength y Jason Reed. Los productores ejecutivos incluyen a Joe Plummer y Roland Kassis y Alyssa Schroeter de Brevity Films.