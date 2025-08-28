El drama es tenso en el camino de peaje del centro de la ciudad, la policía y los manifestantes chocan hasta que se libera gases lacrimógenos

Yakarta, Viva – Choque entre masa Los manifestantes con la policía también estallaron sobre Peaje en la ciudad Frente a Semanggi, jueves 28 de agosto de 2025, noche.

Las misas desesperadas quieren ir frente al edificio DPR/MPR que se ejecuta en la carretera de peaje en la ciudad. Moleran el flujo de tráfico dentro de las carreteras de peaje. A raíz de esto, el auto en la carretera de peaje se detuvo no pudo cruzar.

La policía se vio obligada a disparar gases lacrimógenos para disolver las masas para que el flujo de tráfico pudiera fluir nuevamente. Este también es un espectáculo de trabajadores que acaban de regresar del trabajo.

Algunos de los manifestantes fueron arrestados y llevados a la sede de la policía regional de Metro Jaya. La policía todavía está en guardia fuera de la sede de la policía de Metro Jaya para que las masas intenten intentar nuevamente el DPR.

El choque no es solo en Semanggi. Lo mismo sucedió en Jalan Asia África, Pejompongan, KS Tubun y Palmerah. Las masas todavía están tratando de luchar contra la policía.

