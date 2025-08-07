¡El drama de transferencia de Jay Idzes se calienta! Después del largo problema del contrato en Torino, Sassuolo ahora está listo

Italia, Viva – Capitán de transferencia de saga Equipo nacional indonesio, Jay idzesel más lleno de rompecabezas. Después de que anteriormente se informó que había llegado a un acuerdo de contrato a largo plazo con Torino A partir de 2029, ahora hay una gran sorpresa: Sassuolo Se dice que es el club líder que está listo para reclutar al defensor central.

Leer también: Más popular: Mees Hilgers fue golpeado por Bad News, un video brutal de jugadores de clubes ricos en indonesios



Esta información vino de un famoso periodista italiano, Gianluca en Marzio. Informó que Sassuolo estaba preparando un paquete de transferencia doble para traer dos jugadores. Venezia Al mismo tiempo, Jay Idzes y Fali Candé. El valor de transferencia total de ambos alcanza los más de 11 millones de euros bonos. Se estima que Idzes en sí está valorado de 7 a 8 millones de euros, mientras que Candé está en el rango de € 3-4 millones.

Esta noticia claramente sorprendió al público. Debido a que el nombre se identifica en las últimas semanas es casi idéntico a Torino. Se dice que el club apodado IL Toro ha seducido al capitán de Garuda con un contrato de más de cinco años. Sin embargo, la oferta de Sassuolo parecía ser mucho más concreta e inmediatamente involucró negociaciones con Venezia.

Leer también: ¿Ha sido decidido por el entrenador, Calvin Verdonk se convirtió en el capitán de NEC Nijmegen?



Este drama es aún más interesante porque Génova También tuve tiempo de ingresar a la caza. De hecho, el club Ligurian había presentado una oferta de € 8-9 millones, pero no logró llegar al acuerdo final. Ahora, la competencia que obtiene idzes se convierte en un duelo caliente entre Torino y Sassuolo.

Leer también: ¿Retirar la transferencia de Jay Idzes, el capitán del equipo nacional indonesio acordó contratar con Torino hasta 2029?



Si finalmente elige a Sassuolo, Idzes continuará jugando en la temporada 2025/26 de la Serie A. Neroverdi es conocido por el juego de ataque y el coraje de dar minutos para jugar con talentos jóvenes. Este entorno tiene el potencial de convertirse en una etapa ideal para que los idzes perfeccionen su capacidad mientras mantienen el rendimiento al más alto nivel.

Hasta que se revelara esta noticia, ambos Idzes, Sassuolo y Venezia no han emitido una declaración oficial. Sin duda, esta historia de transferencia es uno de los mayores drama de los intercambios de verano europeos, y el público indonesio no puede esperar a esperar en el club donde el capitán estará anclado.