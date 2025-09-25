El drama de punk filipino ‘Ria’ de Arvin Belarmino entra en producción

Cineasta filipino Arvin Belarmino está trayendo su función de debut «RIA» en producción después de su exitosa carrera con dos cortometrajes consecutivos en Cannes.

El punk El drama sigue a Ria, un músico de punk filipina huérfano criado en una comuna punk de Manila llamada Tarima. La historia se centra en su lucha para proteger a la comunidad de su familia elegida de la demolición y la corrupción mientras trabaja como ama de llaves en el Hotel Oriental para ayudar a financiar la atención médica de OLGA, la matriarca diabética de la comuna.

Belarmino coescribió el guión con Kyla Danelle Romero, su colaboradora en «Radikals» (Week 2024 de Cannes Critics) y codirector en «Agapito» (competencia de cortometrajes, Cannes 2025). Kristine de Leon produce el proyecto, después de haber trabajado previamente en los pantalones cortos de Belarmino y el ganador de mención especial «Ali» (2025), dirigida por Adnan Al Rajeev.

Nour Hooshmand, quien apareció en «Blue Room» y «Agapito» en Cannes Short Film Cuestion 2025, protagoniza el papel principal. La veterana actriz de Filipina, Sylvia Sánchez, conocida por «Silig» (quincena de directores de Cannes), interpreta a la matriarca de la comuna Olga.

El reparto de Cedrides Cedrick Juan («Goburza», Metro Manila Film Festival Mejor actor 2023), Iiana Bernardez («Gutto Kita con todo mi hipotálamo», la mejor actriz de cinefilipino Festival Best Actriz 2018) y «Sapopit» alumno Andre Andre andre Andre and Vernononica Reyes.

«Su historia, sus silencios, sus luchas, su fuerza se quedan conmigo», dijo Hooshmand sobre su papel. «Rodeado por el extraordinario equipo detrás de Ria, estoy inspirado a cavar más profundo, para ser un artista más valiente, y para darle su verdad y humanidad. Espero honrar una historia que nos recuerde que la resistencia vive en todos nosotros y traer luz a lo que a menudo se deja en la oscuridad».

Según Belarmino, «Ria» es «la historia de cualquiera que haya perdido a alguien por un sistema roto, cualquiera que se niegue a ser silenciado y cualquiera que crea en el poder de la resistencia».

La película está dedicada a Pong Spotanyo, descrita como un artista punk, cocreador y amigo cuya visión continúa inspirando el proyecto.

«RIA» ha participado en los programas de desarrollo incluyó la Semana del siguiente paso crítica, Cinéfondation Cannes Festival Festival Résidence e Institut Français La Fabrique Cinéma. La producción ha recibido fondos de Purin Pictures, el FDCP International Co-Production Fund y Sørfond de Noruega. También Participó en el mercado de financiación de Gap Gap de Tokio.