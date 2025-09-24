El drama de Nepal ‘Shakti’ encuentra distribución con Buffalo 8

Buffalo 8 ha asegurado derechos de distribución a «Shakti«, La característica narrativa debut del cineasta nepalí estadounidense Nani Sahra Walker, en un acuerdo de siete años que cubre los mercados de los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

El drama de Katmandú sigue a una madre soltera determinada cuya hija de nueve años cae misteriosamente enferma. Cuando los profesionales médicos no pueden proporcionar respuestas, busca ayuda de un chamán local, lo que establece tanto a la madre como a la hija en un viaje hacia la redención.

Walker, quien anteriormente se desempeñó como productor ejecutivo en LA Times Studios, provoca paralelos entre su película y la reciente transformación política de Nepal. «Recientemente en Nepal, los jóvenes desmantelado al gobierno y marcó el comienzo de la primera primera ministra del país que ha estado luchando por los derechos de las mujeres durante décadas. ‘Shakti’ se basa en ese mismo espíritu, con el espíritu de resistencia y cambio «, dijo.

«‘Shakti’ se enfrenta a la atención global que se desvanece sobre la violencia sexual, la injusticia de la casta y la corrupción que alimenta las mayores protestas de Nepal en décadas. Es una respuesta al urgente llamado a la acción de Nepal y una historia universal de justicia y resiliencia», agregó Walker.

Walker aporta créditos notables al proyecto, ya que ha supervisado documentales galardonados en LA Times Studios, incluido «The Last Repair Shop», que reclamó el Premio de la Academia al Mejor Documental Short en 2024. Su documental debut de 2012 «Otros Nature», explorando los derechos LGBTQ en Nepal, interpretado en BFI Flare, Outfest, Framine y Dozens of International Festivals.

Detrás de la cámara, el aclamado director de fotografía japonés Keiko Nakahara recorre el proyecto. La carrera de Nakahara, más de una carrera, el trabajo en «Mary Kom», «Tanhaji: The Unsung Warrior» y «The Jane Austen Book Club» en India, Hollywood y Japón.

El elenco incluye Laxmi Bardewa («Bulbul»), Menuka Pradhan («Saili»), Shristi Shrestha («La maleta roja») y Polina Oli. Los productores ejecutivos son Vrushali Satarkar, Snehal Fulzele, Matthew Helderman, Luke Taylor, Grady Craig, Gannon Kenney y Rakesh Mehra, cuyos créditos incluyen «The Warrior» y «Siete años en el Tíbet».

«Shakti» se estrenará mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Heartland en Indianápolis antes de proyectar en la línea de New American Perspectives en el Festival Internacional de Cine de Hawaii. Las paradas adicionales del festival incluyen el Festival de Cine de Asia del Sur de Tasveer en Seattle y el Festival Femenino de Cine de los ojos en Toronto.

El proyecto recibió el respaldo del Programa de Apoyo Internacional de ARRI, una iniciativa global que apoya a los cineastas emergentes. La producción también marcó el debut en Nepal del sistema de cámara Arri Alexa 35.