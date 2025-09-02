El drama de IA ‘Humans in the Loop’ agrega a Kiran Rao como productor ejecutivo

Cineastas indios Kiran Rao y Biju Toppo se ha unido como productores ejecutivos en «Humanos en el bucle«, La característica ganadora del Gran Premio de Fipresci India sobre una mujer adivasi indígena que trabaja como AI fabricación de datos.

La medida representa un impulso significativo para la característica independiente, que explora temas urgentes en torno a la inteligencia artificial, la mano de obra y los sistemas de conocimiento indígena. Ambientada en Jharkhand, el norte de la India, la película sigue a Nehma, una mujer Oraon Adivasi cuyo trabajo de etiquetado de datos de IA expone las tecnologías «inteligentes» de mano de obra oculta. Las adivasis son las comunidades tribales indígenas de la India, que comprenden aproximadamente el 8% de la población del país.

Dirigida por Aranya Sahay y producida por Mathivanan Rajendran, Sarabhi Ravichandran, Shilpa Kumar y Aranya a través de las películas de Funcionario de Impact de Storiculture y las películas SAUV, el drama examina cómo el progreso tecnológico puede afianzar la exclusión al lado de los sistemas de conocimiento indígenas.

Rao, cuyas «damas Laapataa» sirvieron como entrada oficial de premios de la Academia de la India en 2024, continúa su apoyo al cine independiente después de su participación con el «barco de Teseo» de Anand Gandhi y el «robado» de Karan Tejpal.

Toppo, un veterano del cine Adivasi conocido por documentar las comunidades indígenas, elogió la perspectiva auténtica de la película. «Esta película habla directamente de la vida de las personas que personalmente he conocido y visto. Durante demasiado tiempo, Adivasi Perspectives ha permanecido invisible, no solo en la historia, sino incluso en cómo imaginamos el futuro», dijo. «Habiendo visto la película desde su inicio, estoy orgulloso de decir que es tanto una película regional como una global al mismo tiempo».

«Humans in the Loop» recientemente compartió el honor del Gran Premio de Fipresci India junto con «All We Imagin como Light» de Payal Kapadia. El reconocimiento se produce cuando la película se prepara para el lanzamiento teatral a través de un modelo de distribución alternativa respaldado por el Fondo de Distribución de Impacto del Museo de Futuros Imaginados.

«El cine independiente a menudo se describe como caminar por la cuerda floja. Sabiendo que Kiran Rao y Biju Toppo están defendiendo ‘humanos en el bucle’ nos da un inmenso coraje», dijo el director Sahay. «Se ha llevado un año de divulgación constante a través de proyecciones de microcomunidades para alcanzar un impulso para lanzar la película teatralmente».

La película se abre el 5 de septiembre en Mumbai, seguido de lanzamientos en Delhi, Kolkata, Chennai, Thiruvananthapuram y Bengaluru a partir del 12 de septiembre. Los fabricantes también están lanzando una iniciativa de «cine de la gente», lo que permite a los audiencias solicitar proyecciones en sus ciudades.