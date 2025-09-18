‘El drama de boxeo Starz de 50 Cent’ Fightland ‘agrega ocho a elegir

«Tierra de pelea«La próxima serie dramática de Starz ambientada en el mundo del boxeo británico y el ejecutivo producido por Curtis»50 centavosJackson, ha encontrado sus primeros ocho miembros del elenco: Howard Charles, Nicholas Pinnock, Deborah Ayorinde, Charles Babalola, Anita-Joy Uwajeh, Tahirah Sharif, Tyler Conti y Richard Pecla.

Además, Otto Bathurst («Peaky Blinders», «Black Mirror») se ha establecido para dirigir los dos primeros episodios, mientras que Sebastain Thiel («Supacell», «Dreaming Whilst Black») también servirá como director de la serie.

«Fightland» sigue a un «campeón de boxeo deshonrado y anteriormente encarcelado que regresa a Londres para buscar venganza contra la familia del crimen que cree que lo traicionó», según una descripción oficial.

Charles («Top Boy, «Whitstable Pearl») lidera el elenco como Maduka ‘Duke’ Kilroy, descrito como «un ex campeón mundial de peso pesado que, después de una tragedia traumática, regresa a casa a Londres para promulgar la venganza».

Pinnock («Hedda», «For Life») interpretará a Kingsley Marshall. La descripción de su personaje dice: «Un hombre con muchos enemigos, es un rey criminal criado en el sur de Londres con los dedos en los mundos del boxeo y el juego».

Deborah Ayorinde («ellos», «Nueve cuerpos en una morgue mexicana») interpretará a Joy Marshall, la esposa de Kingsley «que está tratando de construir su propio imperio».

Suegro («The Outlaws», «Black Mirror») interpretará a Ezequiel «Zeek» Marshall, el «hijo descarado e impredecible» de Kingsley.

Uwajeh («Vampire Academy», «Atlanta») interpretará a Cebella «Cece» Marshall, la «hija altamente inteligente y experta en negocios» de Kingsley que «dirige la operación de juego de los Marshalls».

Sharif («El inquietante de Bly Manor», «The Tower») interpretará a Kim Harper, «una chica de tarjeta de anillo segura arraigada en el mundo de boxeo de Londres que se hace amigo de Duke a su regreso a Londres».

Conti («The Gentleman», «Tell Me Everything») interpretará a Justin «Jay» Hall, «El mejor amigo de Duke cuya vida ha golpeado a los patines en ausencia de Duke. El regreso de Duke es una oportunidad para que Jay reave a su amistad, haga enmendar y comenzar de nuevo».

Pipa («The Hack», «Gangs of London») interpretará a Gary «Gazzer» Kilroy, «El padre separado de Duke que dirige un gimnasio de boxeo comunitario en Streatham, Londres, donde entrena a los combatientes aficionados».

«Fightland» es ejecutivo producido por 50 Cent a través de su banner G-Unit Film & Television; Showrunners Damione Macedon y Raphael Jackson Jr.; y los escritores Daniel Fajemisin-Duncan y Marlon Smith. Francis Hopkinson y Kate Leadbetter sirven como productores a través de medios expandidos.