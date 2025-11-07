El drama de amor de chicas tailandesas ‘Love Design’ adquirido por Cappu Films en TCCF

Empresa de ventas de Hong Kong Películas Cappu ha elegido la serie Thai Girls’ Love “Diseño de amor” y presenta el título a los compradores en el Taiwan Creative Content Fest (TCCF), que se está llevando a cabo actualmente.

Las series GL y BL (Boys’ Love), que se centran en las relaciones románticas entre personas del mismo sexo, se han convertido en un género popular en toda Asia, y Tailandia emerge como un importante centro de producción de dicho contenido.

Según el acuerdo, Cappu Films y VelCurve Studio, la productora detrás de la película de ciencia ficción “Urano 2324”, manejarán conjuntamente las ventas internacionales para Japón, Corea, Taiwán, Vietnam, América del Norte, América Latina y Singapur.

Dirigida por Fuse Kittisak Cheewasatjasakun, la serie sigue a dos arquitectas, interpretadas por Kao Supassara Thanachart y Jane Methika Jiranorraphat, cuya relación romántica se deteriora hasta convertirse en animosidad profesional después de que una usa los diseños de la otra en un concurso sin permiso.

El programa debutó el 2 de octubre con lanzamientos semanales los jueves. El Canal 3 de Tailandia está transmitiendo una versión de ocho episodios, mientras que la plataforma WeTV de Tencent transmite una versión extendida con 10 episodios. Los eventos para fans de los dos últimos episodios están previstos para principios de diciembre de 2025.

Keetawat Chinnakote, director ejecutivo y productor ejecutivo de VelCurve Studio, y Janice Woo, fundadora y jefa de ventas de Cappu Films, negociaron el acuerdo.

«‘Love Design’ es una serie de GL que cuenta la historia de la profesión de la arquitectura, explorando tanto los desafíos del trabajo como las relaciones románticas de sus personajes», dijo Keetawat. «Está protagonizada por los talentosos Kao Supassara y Jane Methika, junto con los prometedores recién llegados Friend Tofan y Palm Paramee. Producida por VelCurve Studio, la serie está diseñada con un fuerte compromiso con altos estándares de producción y una narración que permite a las audiencias globales comprender y conectarse fácilmente con su contexto y emociones».

Caracterizó la serie como contenido de poder blando tailandés que muestra las capacidades creativas del país a nivel internacional, destacando sus esperanzas de contar con el apoyo de la audiencia global a través de la asociación con Cappu Films.

«En Cappu Films, nos apasiona llevar historias asiáticas distintivas con resonancia global a audiencias de todo el mundo», dijo Woo. «‘Love Design’ es una serie de GL audaz y llena de emociones que combina romance, rivalidad y ambición de una manera nueva. La asociación con VelCurve Studio nos permite defender una narración diversa mientras aprovechamos la energía fenomenal de la comunidad de fans de GL en toda Asia y más allá».

Cappu Films se encarga de las ventas internacionales para directores emergentes y contenido de género comercial. La programación de TCCF de la compañía incluye al ganador del concurso Busan Vision “Malika” de Kazajstán, el thriller de acción “Fox Hunt” con Tony Leung Chiu-wai y Olga Kurylenko, “All Happy Families” de Josh Radnor, la película de Karlovy Vary “Promise, I’ll Be Fine” de Aerofilms/Filmtopia, y el título de acción chino “Assassin”, que el sello Omnibus Entertainment de Film Movement distribuirá en Norteamérica.

El trabajo anterior de VelCurve Studio incluye “Urano 2324”, que Netflix adquirió para su servicio de streaming en todo el Sudeste Asiático, cubriendo Singapur, Malasia, Tailandia, Brunei, Camboya, Laos, Timor Oriental, Vietnam, Filipinas, Myanmar e Indonesia.