El drama coreano Queen of Tears estará dibujado por la versión turca

VIVA – El fenómeno de la ola Hallyu continúa mostrando su fuerza en el escenario mundial. El último, Drama Corea quien rompió el récord, Reina de las lágrimasAhora, ir más allá con la confirmación, la versión turca. Esta noticia vino directamente de Dragon Studio, la productora detrás del éxito del drama.

Leer también: Perfil y fila de la canción de drama Young Kyu, un actor coreano que es un archivo de DUI y fue encontrado muerto



Türkiye se convirtió en el primer país en obtener oficialmente los derechos de autor para adaptar el drama romántico, protagonizado por Kim Soo Hyun y Kim Ji Won. Este anuncio no es solo una buena noticia para los fanáticos, sino también una prueba clara de cómo el contenido de Corea del Sur ahora tiene un atractivo universal que cruza los límites culturales y del lenguaje. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: 7 actores coreanos que tienen escenas calientes en drama y más de 18 películas, ¡haz que te imaginen!



El éxito de la reina de las lágrimas no fue así. Este drama ganó el corazón de una audiencia global con una historia única y refrescante. A diferencia de la historia romántica cliché, este drama levanta la historia de una pareja casada que enfrenta una crisis, con un toque de comedia inteligente y un profundo drama emocional.

Los personajes son complejos y pueden estar vinculados a la vida real, junto con una química extraordinaria entre los dos actores principales, haciendo que la audiencia se sienta emocionalmente encuadernada. Como resultado, Queen of Tears no solo logró penetrar la calificación más alta en Corea, sino que también se convirtió en uno de los espectadores más populares en la plataforma de transmisión global.

Leer también: ¡Se requieren los 10 mejores dramas coreanos en la primera mitad de 2025 para ingresar a su lista de observación!



La decisión de Türkiye de volver a trabajar en Queen of Tears marcó un nuevo capítulo para la industria del entretenimiento coreano. Con el título «Aşk ve Gözyyaşı» (amor y lágrimas), esta versión turca está programada para emitirse en septiembre. Este paso muestra que la IP (propiedad intelectual) de un drama coreano ahora tiene un alto valor estratégico, lo que permite la expansión comercial a nuevos mercados.