El drama comercial se calienta para el socio de la pista delantera Sabonis-Murray de Kings

El Reyes de sacramento están renovando su búsqueda de Guerreros de Golden State‘Agente libre restringido Jonathan GnamEsperando asegurar el delantero versátil antes del día de los medios del lunes, pero los Warriors permanecen firmes en su postura de contrato, dejando el comercio en el limbo.

Insider de la NBA Jake Fischer informó que Golden State no ha tenido discusiones sobre cómo mover la fecha límite de Kuminga el 1 de octubre, subrayando que la ventana de Sacramento para completar un signo y comercio se está cerrando rápidamente.

Propuesta comercial de actualización de Kings

La propuesta actual de Sacramento incluye guardia veterano Monje Malik y una selección de primera ronda de 2030 protegida de lotería, emparejada para ofrecer a Kuminga un acuerdo de tres años y $ 63 millones, según Sam Amick de la atlética. Propuestas anteriores involucradas Devin Carter, Saric Darioy dos selecciones de segunda ronda antes de que los Kings se actualizaran a Monk y al protegido de primera ronda, lo que indica la intención del equipo de agregar una pieza de alto impacto a su lista.

El campamento de Kuminga ha expresado un gran interés en Sacramento, citando la oportunidad de un papel inicial y minutos consistentes. Después de una reunión de Zoom con el gerente general de los Kings, Scott Perry, el asistente de GM BJ Armstrong y el entrenador asistente Doug Christie, Kuminga, según los informes, concluyó que los Kings son las mejor para su desarrollo y estilo de juego.

«Él quiere ir [to Sacramento]» Andscape Marc J. Spears reportado en agosto. “Los Kings están ofreciendo un punto de partida, como la potencia hacia adelante, al lado de Keegan Murray y [Domantas] Sabonis. «

Por qué los guerreros son reacios

Fischer informó que la reticencia de los Warriors a absorber el contrato de Malik Monk es una razón clave por la que Golden State no está interesado en la oferta de Sacramento. La opción de jugador de $ 21.5 millones de Monk para la temporada 2027-28 entra en conflicto con el plan de los Warriors para mantener la flexibilidad financiera más allá de la temporada 2026-27, cuando los contratos de múltiples jugadores clave, incluidos Stephen Curry, Jimmy Butler y Draymond Green—Pas expirar.

«Por mucho que Golden State espera competir por los campeonatos en las próximas dos temporadas con Curry, Green y Thompson, todos en la misma línea de tiempo, también se centra en la flexibilidad financiera después de la temporada 2026-27». Fischer escribió en La línea Stein hoja informativa. «Marque esa búsqueda de flexibilidad como una razón clave por la cual los Warriors no están dispuestos a hacer de Year 3 una opción de jugador en sus ofertas de tres años a Kuminga, y por qué dudan en asumir el contrato de Monk».

Los Warriors le han presentado a Kuminga un contrato de dos años y $ 45 millones y un paquete de tres años y $ 75.2 millones con $ 48 millones garantizados en las primeras dos temporadas. Ambos acuerdos incluyen una opción de equipo en el último año. El campamento de Kuminga ha presionado para convertir la opción del equipo en una opción de jugador, pero los Warriors se han mantenido firmes, informó Fischer.

El tiempo agrega presión

El inminente día de los medios el lunes 29 de septiembre agrega urgencia a las negociaciones. Ambos equipos están corriendo para resolver el enfrentamiento antes de que la lista de los Warriors se presente oficialmente, y Sacramento espera que un acuerdo finalizado pueda posicionarlos para integrar a Kuminga en su alineación sin problemas.

Para Sacramento, Landing Kuminga podría agregar a su núcleo renovado que aún no ha tenido un impacto significativo en los playoffs, proporcionando a un jugador listo para participar en un papel inicial de inmediato. Golden State, mientras tanto, busca preservar su flexibilidad financiera y ventana de campeonato con su trío central.

Con solo días antes del Día de los Medios y la lista de los Warriors aún sin resolver, el resultado de las negociaciones de Kuminga podría reverberarse durante la Conferencia Oeste y establecer el tono para las temporadas de ambos equipos.