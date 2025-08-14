El Dr. Phil regresa a Merit Street Acreedores TBN, PBR en la presentación de bancarrota

Dr. Phil dice dos acreedores de su compañía en quiebra Media callejera de méritos – La emisora cristiana Trinity Broadcasting Network y los pilotos de toros profesionales – están tratando de mancharlo en presentaciones legales «incendiarias» e intentando conducir por el valor de Merit Street. Y sus abogados invocaron la decisión de un juez en la pelea legal animada de Justin Baldoni-Blake ordenando a las partes que se abstengan de ataques personales.

Phil McGraw‘s Productions PeteSki es el prestamista de mérito del deudor en posesión propuesto, que se presentó a la protección de bancarrota del Capítulo 11 el 2 de julio. Merit Street también demandó al ex socio TBN, el socio de distribución de la compañía, alegando incumplimiento de contrato y alegando que «abusó de su posición como accionista controlador».

En una presentación del 12 de agosto ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos en el Distrito Norte de Texas, los abogados de Peteeski se opusieron a la moción presentada por TBN y los Ministerios de TCT de la parte relacionada para desestimar el caso del Capítulo 11 del Merit, la convierten en una liquidación del Capítulo 7 o designan un administrador del Capítulo 11, así como la unión parcial de PBR en apoyo de la moción de TBN y TCT.

«Desde el principio de este caso de bancarrota, ambos [TBN and PBR] Ingresado en una ‘estrategia de prensa’ alimentada en gran parte por los alegatos incendiarios que sabían que serían recogidos por los medios que, previsiblemente, ocurrieron «, dice la presentación de Peteski.» El efecto de esto es no solo insultar y denigrar Peteski y el Dr. McGraw, sino también deprimir el valor del deudor «.

En la moción de Trinity para desestimar el caso, calificó la bancarrota de Merit Street que presenta un «procedimiento simulado orquestado por un hombre, McGraw» y afirmó que el plan se llevó a cabo «en la noche de la noche … diseñado para permitir que McGraw se vaya como un ladrón». PBR, en una moción presentada la semana pasada para obligar a la producción de documentos de Merit Street, La compañía propiedad del Grupo TKO dijo: “Toda la evidencia sugiere actualmente que Phillip C. McGraw (‘Dr. Phil’) orquestó este caso del Capítulo 11 para evitar un litigio amenazado contra PBR y Jumpstart Enveroy Media Co. (‘Envoy’), una nueva empresa de medios de comunicación que fundó el deudor archivó este caso, con el deudor que se remonta a los activos libres y está libre de encumaciones de Legaces y el deudor que hizo el deudor y el deudor que hizo el Legado y el Oferta de la deudor que hizo el deudor que hizo el deudor y el acumulación de Legaces y el acumulación de Legacors en el Legado de la deudor que hizo el deudor que hizo el deudor y el Oferta de la deudor. beneficio.»

Según la presentación de Peteski, «la moción de desestimación y la unión de PBR están llenas de afirmaciones inflamatorias y dañinas de mala fe, conducta inadecuada y autocuración que son infundadas, especulativas y no respaldadas por el registro».

En una audiencia judicial, el abogado de Trinity «declaró falsamente que el Dr. McGraw creó episodios de ‘Zero’ para Merit Street, de una obligación contractual de 160 episodios de 90 minutos, y» se embolsó millones de dólares «, según la presentación de Peteski. Sin embargo, según los abogados de Peteski, «la evidencia mostrará que TBN y Peteski decidieron encajar ‘Dr. Phil Primetime’ en un horario de 60 minutos a pesar de que se dispararon suficientes imágenes para acomodar el período de tiempo más largo y, de hecho, ‘Dr. Phil Primetime’ transmitió después de que la hora inicial había terminado».

A pesar de los «primeros problemas financieros» de Merit Street, desde el lanzamiento de abril de 2024 de Merit Network hasta mayo de 2025, Peteski produjo y transmitió una nueva programación original de la red, incluidos 220 episodios de «Dr. Phil Primetime». Los programas incluyeron entrevistas con figuras públicas, incluido el presidente Donald Trump, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, según la presentación. Trinity Broadcasting, a pesar de «haber acordado pagar por esta programación de alta calidad», «incumplió sus obligaciones y ahora le debe a Peteski millones de dólares», según la presentación.

Mientras tanto, el abogado de Trinity también dijo en la misma audiencia de bancarrota que «se jactó internamente sobre su» movimiento de gángster «para hacerse cargo» de Merit Street. “La evidencia mostrará que esta declaración se hizo tergiversando un correo electrónico [from Dr. Phil] en el que TBN accedió de manera incorrecta e ilegal de su servidor que estaba alojando para el deudor como parte de sus servicios obligados contractualmente en virtud del acuerdo de empresa conjunta «, según la presentación de Peteski.

Según la presentación de Peteski, las «acciones y decisiones corporativas de Merit Street se tomaron en pleno cumplimiento

con la ley de Texas y sus estatutos corporativos. La decisión de declararse en bancarrota estuvo lejos de ser una «farsa» y fue una decisión dolorosa después de que el Dr. McGraw había invertido mucho en el viaje de la red de méritos y el desarrollo de la marca «.

Según los abogados del Dr. Phil, «Peteski, habiendo sido privado de una plataforma para el ‘Dr. Phil Primetime’ y otra programación, está en el proceso de reconstruir una red desde el suelo. Esa red se llamará enviado. Peteski Productions invirtió casi $ 50 millones «en un esfuerzo por salvar la red de méritos», según la presentación. Además, cuando Trinity obtuvo una continuación de la audiencia final de financiamiento del deudor en posesión que habría aprobado un préstamo para permitir el pago de los empleados del mérito por su trabajo previo a la bancarrota, «Peteeski escribió cheques con un total de casi $ 1,000,000, por lo que estos trabajadores, muchos de los cuales necesitaban dinero, se les pagaría», dice la presentación.

Los abogados de Peteeski solicitaron que el tribunal emita una instrucción «Dondi» a las partes en el caso, una referencia a una decisión en el caso de 1988 Dondi Properties Corp. v. Commerce Sav. & Loan Assoc. que «establecen estándares de conducta para abogados y litigantes» en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas.

Además, dicen los abogados del Dr. Phil, el tribunal debería «amonestar a todas las partes y su abogado para adherirse a una orden» similar a la jueza de distrito de los Estados Unidos, Lewis J. Liman, ingresó en el caso entre los actores Blake Lively y Justin Baldoni. En ese caso, el juez Liman ordenó en parte que «todas las personas que presentan documentos en este caso … se les informa que no deberían en ninguna presentación a este lenguaje de uso de la corte que sea irrespetuoso con las partes, su abogado o el tribunal».

La presentación de Peteski afirma que hasta la fecha hay aproximadamente 700,000 suscriptores en la aplicación Merittv, y «su plataforma podría ser muy atractiva por sí sola o en combinación con otro inversionista/comprador. Las acciones de Trinity y PBR han sido destinadas a destruir ese valor».

La presentación de la Compañía concluye: «Peteski insta al tribunal a decidir la moción pendiente de desestimación, y PBR se une, y cualquier respuesta a la misma con tanta expedición como su horario lo permita. La justicia retrasada es negada la justicia. En este caso, desafortunadamente, la justicia retrasada será una sentencia de muerte para el deudor».