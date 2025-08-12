El Dr. Phil defiende las redadas de hielo durante el debate de Bill Maher

Dr. Phil admitido en una entrevista con The New York Times Publicado el 10 de agosto que «No creo que esté calificado para hablar de política». Es un comentario que las cejas elevadas en línea dado que el Dr. Phil ha respaldado públicamente a Donald Trump y ha participado en las redadas de hielo, ya sea personalmente en Chicago o por Enviar una tripulación de cámara para cubrirlos en Los Ángeles para su red Merittv. Según el Times, el Dr. Phil dijo a los agentes de ICE que su red estaba integrada con ellos para «contar su historia y respaldar».

La cita en The Times también se publicó menos de dos días después de que el Dr. Phill apareció en Bill MaherEl programa de entrevistas de HBO «Real Time» y se debatió en un acalorado debate con el anfitrión sobre su participación en Ice Raids (a través de New York Post). Comenzó cuando Maher preguntó: «¿Por qué vas en estas redadas de hielo? No entiendo eso. Eres un tipo que conocemos durante tantos años que han estado trabajando para armar familias. Para unir a las familias que están separadas y sanarlas. Y ahora vas a las redadas con personas que literalmente separan a las familias».

«Bueno, ahora eso es una mierda», respondió el Dr. Phil antes de defender sus acciones. «Mira, si arrestas a alguien que es un ciudadano, que ha cometido un delito o está dui’d con un niño en el asiento trasero, ¿crees que no separan a esa familia en ese momento, allí mismo? ¡Por supuesto que sí!»

«Pero eso no es lo que está pasando», respondió Maher.

El Dr. Phil dijo que había visto «archivos» que demostraron por qué las redadas de hielo en las que estaba era necesaria, explicando: «Tienen una hoja de rap, 12, 14 casos diferentes de depredadores infantiles que están quitando la calle … estos son los peores que están quitando las calles. ¿Quién los quiere en sus comunidades?»

Anteriormente en el episodio, Maher criticó a los agentes de hielo por usar máscaras para que el público no pueda notarlos. El uso de la máscara es supuestamente el resultado de que estos agentes sean doxxed en línea.

«[Legislators are] Poniendo sus nombres, sus fotos, sus direcciones de sus familias en Internet, los ponen en postes telefónicos «, dijo el Dr. Phil.» Entonces, por supuesto, están usando máscaras para que no sean expulsadas, para que las personas puedan violar a sus familias «.

A principios de este verano, el Dr. Phil’s Media callejera de méritos presentado Capítulo 11 Bancarrota Protección, y la compañía del presentador de TV Talk-Show demandó a un ex socio Trinity Broadcasting Networkalegando incumplimiento de contrato y incumplimiento del deber fiduciario.

