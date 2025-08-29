El Dr. Mahendra Mohan Gupta de Jagran Prakashan Ltd es nuevo presidente de PTI







Dr. Mahendra Mohan Gupta de Jagran Prakashan Ltd, que publica el diario hindi Dainik Jagran y el Mumbai El tabloide medio día, fue elegido el viernes presidente de la Junta Directiva de Press Trust of India.

La elección de Gupta tuvo lugar en una reunión de la junta directiva de PTI después de su reunión general anual en la sede de la agencia de noticias en Nueva Delhi. Gupta reemplaza a KN Shanth Kumar de las impresoras (Mysore) Pvt Ltd.

La Junta también eligió a MV Shreyams Kumar del grupo Mathrubhumi como vicepresidente.

El Dr. Gupta, de 84 años, es el presidente no ejecutivo de Jagran Prakashan Ltd y se ha asociado con el grupo de medios desde su inicio. También había ocupado el cargo de director editorial de Dainik Jagran.

El Dr. Gupta, quien tiene más de 60 años de experiencia en la industria de los medios impresos, ha ocupado varios puestos clave, incluido el Presidente de United News of India (Uni), presidente de la Indian Newspaper Society (INS), Presidente de la Asociación de Periódicos de Lenguas Indias (ILNA), miembro del Consejo de la Oficina de Auditoría de Circulaciones y miembro del Consejo de Prensa del Consejo de Prensa del Consejo de Prensa de India. También ocupa puestos honorarios de alto nivel en varias organizaciones sociales y culturales.

Fue diputado de Rajya Sabha desde abril de 2006 hasta abril de 2012 y es miembro actual del Comité Ejecutivo de los INS.

En mayo de 2018, la Universidad Jharkhand Rai, Ranchi confirió un título honorario de Doctor en Filosofía en reconocimiento de la excelente contribución del Dr. Gupta al liderazgo de los medios y la vida pública. Su trabajo por la causa de la sociedad, el comercio e industria indio en la industria general y de los periódicos en particular ha sido reconocido por varios organismos sociales, culturales y profesionales de la India.

Press Trust of India es la agencia de noticias privadas más grande y antigua del país. Fue fundado dos semanas después de la independencia en 1947 por un grupo de periódicos, que también lo poseen. Los accionistas, sin embargo, no reciben parte del compañíaLas ganancias, que se remontan hacia el desarrollo y la modernización de la agencia de noticias PTI.





