El DPR solicitó una declaración del canciller de UGM para ser la referencia principal para la polémica del diploma de Jokowi

Yakarta, Viva – Presidente Comisión X. DPR RI Hetifah Sjaifudian Pídale al público que respete y haga la explicación oficial de la Universidad Gadjah Mada (UGM) con respecto a la validez del séptimo diploma presidencial presidencial Joko Widodo (Brillo) como la referencia principal.

Conocido, Rector UGM El Prof. Dr. Ova Emilia ha transmitido oficialmente que Jokowi es un alumno legítimo de UGM que se graduó el 5 de noviembre de 1985 y se graduó el 19 de noviembre de 1985 con todos los documentos académicos auténticos, debe colocarse en un marco académico, no como un debate político.

«La credibilidad académica es algo que debe mantenerse institucionalmente. Por lo tanto, la Comisión de la Cámara de Representantes X alienta al público a respetar la aclaración oficial de la Universidad y convertirla en la principal derivación», dijo Hetifah en un comunicado recibido en Yakarta, domingo 25 de agosto de 2025.



UGM Rector Prof. Dr. Ova Emilia

Hetifah declaró que la Comisión de la Cámara de Representantes X dio la bienvenida a la explicación oficial del Rector UGM. Según él, la aclaración puede ser un impulso para fortalecer la confianza pública en la gobernanza de la educación superior.

«Debemos hacer esta explicación como parte de la transparencia y la responsabilidad de la educación superior», dijo

Hetifah dijo que el caso era un aprendizaje valioso para el mundo de la educación nacional. Según él, la gestión de archivos académicos que son ordenados, abiertos y accesibles para el público son requisitos previos importantes para sistemas educativos creíbles y competitivos.

En el futuro, continuó, la Comisión de la Cámara de Representantes X alentó al público y a las partes interesadas a referirse a la declaración oficial de la Universidad al abordar problemas similares. Por lo tanto, el debate puede dirigirse a estándares académicos y calidad institucional, no especulaciones.

«Por lo tanto, la aclaración de la graduación no solo responde las dudas públicas, sino que también refuerza el compromiso de fortalecer la gobernanza educativa de la integridad», dijo Hetifah.

Declaración de UGM

Anteriormente, el Canciller de la Universidad Gadjah Mada (UGM), el Prof. Dr. Ova Emilia nuevamente enfatizó que el 7º Presidente de Indonesia Joko Widodo o Jokowi era un ex alumno de UGM y había obtenido un diploma de acuerdo con las disposiciones en 1985.

Esto fue transmitido directamente por el Rector de UGM, OVA Emilia, en su declaración oficial cargada en el canal de YouTube de UGM, el viernes 22 de agosto de 2025.

OVA dijo que UGM respetaba el derecho de los ciudadanos a cuestionar cualquier problema y encontrar respuestas a la pregunta. Sin embargo, UGM ha declarado varias veces en términos de la polémica del diploma del ex alcalde de Solo.

«UGM ha declarado varias veces firmemente que Joko Widodo es un ex alumno de la Universidad Gadjah Mada», dijo OVA Emilia.

Explicó que UGM tiene un documento auténtico que registra todo el proceso de educación de Jokowi, que van desde admisiones estudiantiles, académicos y académicos, conferencias de trabajo reales (KKN), hasta la graduación.

«Joko Widodo fue declarado que se graduó de UGM el 5 de noviembre de 1985, y UGM había dado un diploma de acuerdo con las disposiciones a lo relevante cuando se graduó el 19 de noviembre de 1985», dijo

De acuerdo con las disposiciones legales, UGM continuos, UGM puede enviar datos e información que sea pública, pero debe proteger los datos personales. Esto se aplica a todas las cosas y se aplica a todos los académicos de UGM, incluidos los ex alumnos.