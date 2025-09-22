El DPR solicita la supervisión y la certificación de la bandeja de alimentos MBG para endurecer, esta es la razón

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes VIII Sandi Fitrian Noor, de la facción del Partido Golkar, destacó los hallazgos del contenido de grasa de cerdo en la bandeja de alimentos u Ompreng utilizado en el programa de alimentos nutricionales gratuitos (Mbg).

«Este hallazgo es muy desafortunado y debe ser una preocupación grave de todas las partes. El programa MBG es un programa noble que tiene como objetivo aumentar la nutrición y la salud pública. Sin embargo, estas buenas intenciones pueden ser erróneas y dañar los derechos de los componentes, especialmente los musulmanes, si los aspectos halales producto Los seguidores fueron ignorados «, dijo Sandi Fitrian Noor en su declaración, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Consideró que los hallazgos eran una alarma para que todas las partes hicieran mejoras sistémicas de inmediato a la garantía del producto. halalEspecialmente para los programas gubernamentales que tocan directamente a la comunidad, como la alimentación nutritiva gratuita (MBG).

Por otro lado, Sandi dio la bienvenida a los pasos proactivos dados por Muhammadiyah y BPJPH para alentar la certificación Halal en los productos MBG. Según él, la colaboración entre instituciones estatales como esta es el paso correcto y constructivo que debe fortalecerse y acelerar su implementación.

«Aprecio los pasos de Muhammadiyah y también BPJPH que se han movido rápidamente para establecer la coordinación con BGN. Esto muestra el compromiso del gobierno en mejorar el sistema. Sin embargo, la coordinación debe conducir a acciones concretas en el campo. Necesita una auditoría y supervisión inmediata de toda la cadena de suministro del programa MBG, no solo en los alimentos, sino también en el embalaje y el equipo «, dijo Sandi.

Como miembro de la Comisión VIII a cargo de los asuntos religiosos y sociales, Sandi sugirió que el gobierno, en este caso, el Ministerio de Salud y BGN junto con BPJPH, debe retirar (retirar) de inmediato de la bandeja de alimentos no halal y reemplazarlo con productos que se les haya garantizado Halal.

Seguido de una auditoría integral de todos los proveedores y productos de soporte de productos.

Sandi también instó a BPJPH a acelerar inmediatamente los programas gratuitos de asistencia halal y certificación para MIPYME que son socios de programas gubernamentales, incluidos los productores de envases de alimentos.

BGN, como la persona a cargo del programa MBG, también necesita llevar a cabo una socialización masiva y sostenible a todas las partes interesadas, desde planificadores de programas en el centro y la región, proveedores de servicios, hasta la comunidad de receptores, sobre los criterios e importancia de las garantías de productos halal.

«Hagamos este impulso un punto de inflexión para fortalecer el ecosistema halal en Indonesia, comenzando desde los propios programas del gobierno», dijo.

«No debe haber más personas que duden en recibir asistencia del estado por razones de creencia. La confianza pública es lo más fundamental y debemos protegerse juntos», concluyó.