El DPR solicita la distribución de RP200 T de fondos a los negocios de Salang Salang y al banco bancario inferior

Yakarta, Viva – Presidente de la Agencia de Presupuesto DPR RI (Banggar), Dijo Abdullah recordó que la distribución de fondos de RP solicitó que los fondos se distribuyan negocio Medio a bajo productivo.

Entonces, según él, los fondos también pueden ser sintiendo y utilizados por las personas ampliamente.

«Lo que queremos son los esfuerzos productivos intermedios inferiores», dijo a los periodistas del Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, el jueves 18 de septiembre de 2025.

Por otro lado, el ministerio Finanzas (Ministerio de Finanzas) se considera necesario para emitir pautas a través del Ministro de Reglamento de Finanzas (PMK). Su objetivo es garantizar que los grupos tengan derecho a un flujo de RP200 billones, incluida la regulación del objetivo de las empresas productivas en la clase media inferior.

«¿Cuál es la guía? A través de PMK. Porque si estamos en la guía, si eso es RP. 200 billones, se toma la corporación, el impacto económico hacia abajo no existirá», dijo.

El político PDIP también consideró la política del Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, canalizando los fondos de acuerdo con las reglas.

Explicó, la base legal que se sometió a la ley Apbn En 2025, el Artículo 31 3 y 3, que explicó sobre la autoridad del Ministerio de Finanzas en términos de gestión de más saldos presupuestarios (SAL).

Donde, se explica que el tesorero del estado recibe la autoridad para administrar los fondos de SAL, colocándolo en el banco Indonesia (BI), así como en ciertas instituciones mencionadas en la ley.

Si desde el lado del DPR, la base legal está ahí. A saber, de la Ley APBN de 2025, Artículo 31 Párrafo 2 y párrafo 3. De modo que para el DPR, la colocación de RP 200 billones no es un problema, claro «, dijo.