El DPR se considera cobarde, no enfrentar las masas hasta que la acción esté generalizada

Yakarta, Viva – Cámara de representantes del pueblo (RPD) se considera imprudente y parece cobarde porque no responde a la acción masa que tuvo lugar el lunes 25 y el jueves 28 de agosto de 2025.

El investigador del Foro de la Comunidad de Cuidado del Parlamento de Indonesia (Formappi), Lucius Karus, evaluó que durante cuatro días la misa llegó al complejo parlamentario, ni siquiera el DPR como una institución encontró una misa o simplemente daba una respuesta oficial a las demandas expresadas manifestantes.

«La respuesta que surgió fue precisamente una declaración tonta miembro DPR Sahroni, que apoya a las autoridades para capturar manifestantes anarquistas y menores de edad «, dijo Lucius, viernes 29 de agosto de 2025.

Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

Según él, las demandas de las masas estaban claramente centradas en el DPR. Donde, continuó, estaba relacionado con la asignación del consejo que se consideraba demasiado alta.

«La razón es porque la asignación de DPR se considera demasiado alta, mientras que la mayoría de las personas están en dificultades económicas. El propósito de la acción de demostración para que las asignaciones no tengan sentido para ser canceladas mientras alentan al DPR a preocuparse más por las personas», dijo.

Lucius lamentó el DPR que eligió evitar a la gente. Él consideró que las reuniones incluso fueron eliminadas para que los miembros del DPR no traten directamente con las masas.

«¿Cómo puede el DPR realmente elegir evitar? Las reuniones se eliminan para que los miembros no traten directamente con las masas. Esta es realmente una opción que posiblemente sea más bien» cobarde «», dijo.

Afirmó que esta acción de masa se dirigió puramente al DPR, no a otras partes. Por lo tanto, se debe decir que el DPR es totalmente responsable de enfrentar las demandas de las personas.

«¿Cómo puede el DPR como representante de las personas que realmente temen a su propia gente? ¿Quiénes son los miembros de estos DPR. ¿Cómo pueden afirmar ser representantes de la gente, pero no quieren conocer a la gente?» dijo.

Lucius también recordó que la pérdida de confianza pública en el DPR es equivalente a la pérdida de legitimidad como representante del pueblo.

«La función del DPR como representante de las personas se basa en la confianza. Si la gente ya no cree como se ve en la acción masiva esta semana, sí, no debería haber más razones de los miembros del DPR continúan su papel como representantes de la gente», dijo.

Destacando la caída de las víctimas en la última acción, Lucius instó al DPR a tomar una posición de inmediato. «Con la caída de las víctimas vistas por la gente, el DPR debe declarar de inmediato su actitud oficial al tiempo que garantiza que las fuerzas de seguridad funcionen profesionalmente y no usen la violencia», dijo.

Dijo además, el DPR ya no podía esconderse. «Ya no es el momento para que el DPR no se calle, porque las emociones de las personas están cada vez más altas después de la caída de la víctima. El tiempo para el DPR demuestra que todas las suposiciones y actitudes del público son respondidas a través de una respuesta sabia y precisa», dijo.