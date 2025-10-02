El DPR recuerda a Bobby Nasución, la incursión de la placa de Aceh causará tensión

Yakarta, Viva – Vicepresidente del Parlamento Indonesio, Saan Mustopa le recordó al gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte), Nasución de Bobby no hacer RAID vehículo camiones de placa Aceh. Porque, consideró que la acción podría desencadenar la tensión entre las dos regiones.

«Con respecto al problema viral en las redes sociales, a saber, la redada de la placa numerada de Aceh de la región de Medan de Sumatra del Norte en Medan, no debería suceder, porque causará tensión entre los regiones», dijo Saan a los periodistas del complejo del Parlamento Senayan, Yakarta, el jueves 2 de octubre de 2025.

Saan enfatizó que como la gente de Indonesia debe priorizar la unidad. Pidió a todas las partes que no se preocupen por el ego del otro.

Gobierno provincial de Sumatra del norte Raid Razia BL Plate Trucks en Langkat Regency

«Debemos continuar priorizando que somos el estado unitario de la República de Indonesia. Por lo tanto, no debe haber ego, especialmente si es una semilla como esa (tensión)», dijo.

Anteriormente informó, un video que muestra al gobierno de Sumatra del Norte liderado directamente por el gobernador Bobby Nasution asaltó y detuvo el camión Aceh BL Plate, en la región fronteriza de Aceh Tamiang-Langkat, y Viral en las redes sociales.

Donde, cuando el gobierno provincial de Sumatra del Norte detuvo el camión Aceh, le pidió al conductor que transmitiera al propietario del automóvil para reemplazar su número de policía para convertirse en BK (transferido a North Sumatra).

La acción ha sido ampliamente en el centro de atención pública y provocó una serie de reacciones de varios elementos de la gente de Acehnese en los últimos dos días.

Sin embargo, Bobby Nasution enfatizó que la acción no era una redada de vehículos sino una socialización para optimizar los ingresos fiscales en Sumatra del Norte que todas las empresas que operan en la región de Sumatra del Norte para usar placas de vehículos BK o placas BB.

«Este no es un sentimiento para un área en Indonesia, pero todas las regiones o empresas en el norte de Sumatra deberán usar placas BK o placas BB en 2026, para operar el transporte de los resultados de la Tierra en Sumatra del Norte, no para aquellos que pasan sino para compañías operativas», explicó.

Respuesta del gobernador de Aceh

Mientras tanto, el gobernador de Aceh Muzakir Manaf o conocido familiarmente Mualem respondió a la acción del gobernador de North Sumatra (North Sumatra) Bobby Nasudoy que allanó los camiones de placas Aceh BL en la carretera provincial en la regencia de Langkat, sábado 27 de septiembre de 2025.

Mualem, antes de la Cámara de Representantes de Aceh (DPRA) el lunes 30 de septiembre de 2025, apeló a la gente de Aceh para estar tranquilo y no provocar la política. Como un pájaro chirrido, dijo Mualem, no es necesario ignorar.

«Somos pacientes y silenciosos. No es necesario que se responda, simplemente nos calmamos. Considéramos que el viento pasa, las aves chirriando, que se pierde a sí mismo», dijo Mualem.

Gobernador de Aceh Muzakir Manaf o Mualem

Sin embargo, Mualem advirtió a su personal que estuviera vigilante si la política luego dañara directamente a la gente de Aceh. «También lo advertimos, si lo vendemos, lo compramos, si se pica», se refirió.