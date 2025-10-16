El DPR propone que las escuelas de la Región 3T tengan cocinas MBG especiales, aquí está la razón

Jacarta – El vicepresidente de la Comisión X de la RPD de la facción del PKB, Lalu Hadrian Irfani, propuso un concepto escuela de cocina o cocina escuela Comidas Nutritivas Gratis (MBG) específicamente para zonas y regiones desfavorecidas, fronterizas y ultraperiféricas (3T) remoto que son de difícil acceso para la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG).

La razón es que Lalu considera que este concepto es importante para garantizar la sostenibilidad y el acceso equitativo a la nutrición para los estudiantes de toda Indonesia, especialmente en áreas remotas que enfrentan limitaciones de infraestructura, logística y distribución de alimentos.

«Queremos que los niños de las zonas 3T también tengan el mismo derecho a disfrutar de alimentos nutritivos todos los días escolares. Por eso propongo que las escuelas en zonas remotas tengan cocinas escolares MBG», dijo Lalu Hadrian Irfani en su declaración del jueves 16 de octubre de 2025.

Explicó que las cocinas escolares pueden ser gestionadas por la escuela junto con la comunidad circundante de acuerdo con las normas y los SOP de BGN.

De esta manera, la cocina de MBG no sólo apoya la nutrición de los estudiantes, sino que también empodera la economía local y fortalece la seguridad alimentaria a nivel comunitario.

«Además de satisfacer la necesidad de alimentos nutritivos gratuitos, las cocinas escolares pueden ser un medio de educación práctica sobre nutrición. Por lo tanto, los beneficios no son sólo nutrición, sino también educación del carácter y habilidades para la vida», añadió.

Luego, Hadrian evaluó que implementar el concepto de Escuela de Cocina podría ser una solución eficaz en áreas de difícil acceso para el sistema de distribución SPPG. Al utilizar recursos locales, este programa puede ser más eficiente, sostenible y acorde con las condiciones geográficas y culturales de la comunidad local.

Vicepresidente de la Comisión X de la RPD Lalu Hadrian Irfani

«Necesitamos garantizar que el programa de comidas nutritivas gratuitas se desarrolle de manera uniforme y justa. No dejemos que los niños de zonas remotas se queden atrás sólo por la distancia. La cocina escolar es un paso concreto para garantizar que nadie se quede atrás», subrayó.

El presidente de NTB PKB DPW destacó que la propuesta de la Escuela de Cocina es específicamente para áreas 3T y áreas remotas de difícil acceso, no para áreas urbanas de fácil acceso.

«En las zonas urbanas ya hay SPPG que preparan platos de MBG para nuestros niños», dijo.