El DPR no molesta que el juego de Roblox sea un extracurricular en la escuela, esta es la razón

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes X, entonces Hadrian Irfani abrió su voz sobre el alcalde de solo que hizo el juego en línea raBlox como extracurricular (extraescolar) en la escuela secundaria (SMP) en Solo, Java Central.

Leer también: Anindya Bakrie es optimista de que Purbaya puede mantener la estabilidad de la economía nacional



El juzgó solicitud Roblox extracurricular no es un problema si tiene muchos beneficios. Sin embargo, luego recordó que la política no salió de plan de estudios nacional.

«Sí, por supuesto, vemos que mientras los beneficios sean mayores que el Mudarat, sí, continúe. Pero no se le permite salir del plan de estudios de educación nacional», dijo a los periodistas en el edificio del Parlamento, Central Yakarta, el lunes de 1525 de septiembre de 1525.

Leer también: 5 de esta región se convirtió en el rey de los vehículos en Indonesia



Agregó que si la aplicación de Roblox como extracurricular no tiene nada que ver con el plan de estudios nacional, es mejor que la política se cancele.

Leer también: Ministro de PPPA sobre los juegos de Roblox: si es muy negativo, entonces simplemente bloqueado



«Porque el plan de estudios aplicable es el plan de estudios nacional, no el plan de estudios regional», dijo.

Además, vea el juego en línea de Roblox hasta ahora no todo el contenido negativo. La aplicación de Roblox extracurricular debe tomar el lado positivo.

«Si quiere hacerse como un extracurricular, etc., continúe. Mientras una vez más los beneficios sean mayores que el mudarat. Si el lodo es más grande que los beneficios, debe eliminarse», dijo entonces.

Se sabe que el alcalde en solitario Respati Adi aplicó Roblox como estudiante extracurricular de secundaria. El extracurricular se llevará a cabo en Solo Techno Park (STP) con la ayuda de maestros y tutores de estudiantes.

«Este extracurricular fue acompañado por su maestro, sus padres, ¿cómo vemos el desarrollo del mundo digital», dijo Respati en Solo, Java Central, viernes 12 de septiembre de 2025?

«Y este Roblox si con la supervisión correcta, con el entrenamiento adecuado hace que los niños puedan ser creativos y pueden socializar con sus amigos en el mundo en línea», continuó.

Respati explicó que la aplicación de Roblox extracurricular estaba dirigida no solo a aprender en el aula. Según él, debe haber innovación en la realización del aprendizaje.

«Estos niños deben recibir lecciones de cosas divertidas. Además, ya no es Z gen, este es el gen alfa que debemos proteger su potencial para que juegos como Roblox, Minecraft, PK XD, lo que causará creatividad», explicó Respati.

Tvonews.com/syifa aulia