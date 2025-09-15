El DPR le pidió a Prabowo que señalara inmediatamente el reemplazo del Ministro de Jóvenes y Deportes Dito Ariotedjo

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Comisión X de la Cámara de Representantes X de la Facción del Partido Nacional del Awakening (PKB), entonces Hadrian Irfani, le preguntó al presidente Prabowo Subianto anunció inmediatamente e inauguró al Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) el nuevo.

Estaba preocupado por la posición departamento Lo que ha estado vacío más de una semana puede obstaculizar el curso de los programas juveniles y deportivos que actualmente están en curso.

Según Lalu Ari, la vacante de la posición de Menpora plantea un gran signo de interrogación en el público, especialmente entre los jóvenes y los deportes.

Menpora Dito Ariotedjo en el área del sur de Yakarta

El ministerio dirigido por la menpora, dijo, es uno de los ministerios muy estratégicos porque está directamente relacionado con el fomento de la generación más joven y el desarrollo de logros deportivos indonesios a nivel regional e internacional.

«El puesto de Menpora no se ha ocupado en una semana. Esta ciertamente no es una situación ideal. El presidente debe nombrar de inmediato la figura correcta para que las ruedas de la organización en el Ministerio de Jóvenes y Deportes continúen funcionando de manera óptima», dijo Ari en su declaración escrita el lunes de 1525 de septiembre de 1525.

También enfatizó, el público puso grandes esperanzas para que el presidente Prabowo elija figuras que no solo fueran populares, sino también competentes y tenían una visión clara. La nueva menpora, según él, debe poder unir el espíritu de la generación más joven y proporcionar la dirección correcta para el progreso de los deportes nacionales.

«Lo que necesitamos no es solo las personas que tienen nombres, sino personas que realmente entienden las necesidades de nuestra juventud y deportes. Debe haber un alto compromiso de construir un mejor sistema de entrenamiento, mejorar los logros de los atletas y garantizar que los jóvenes obtengan un espacio de actualización positivo», dijo.

La Comisión de la Cámara de Representantes X ciertamente tiene interés en garantizar que el Ministerio de Juventud y Deportes se ejecute de manera efectiva. Por lo tanto, ARI alentó al Presidente a nombrar inmediatamente a una nueva menpora que podría trabajar de manera rápida, de respuesta y parcialidad con nuestros atletas y jóvenes.

Como uno de los líderes de la Comisión a cargo de la educación, la cultura, la juventud y los deportes, Ari enfatizó que su partido estaba listo para colaborar con la nueva menpora. Espera que la sólida cooperación entre la legislatura y el ejecutivo pueda fortalecer el desarrollo del sector juvenil y deportivo que se ha enfrentado a diversos desafíos, que van desde limitaciones de infraestructura hasta el problema de las organizaciones deportivas.

«Nuestros deportes tienen un potencial extraordinario, así como a la generación joven de Indonesia. Solo cómo el estado está presente a través del liderazgo correcto. Por lo tanto, el Presidente necesita garantizar que la menpora designada realmente tenga la capacidad y la dedicación para servir a la nación», concluyó.