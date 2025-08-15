El DPR junto con el gobierno han completado 14 proyectos de ley.

Viernes 15 de agosto de 2025 – 15:49 Wib
Yakarta, Viva – Presidente de la Cámara de Representantes (DPR) Señora. dijo el parlamento indonesio había completado con éxito la discusión de 14 proyectos de ley (Factura) para 2024-2029.
Según Puan, el DPR y el gobierno tienen la responsabilidad conjunta de formar una ley para satisfacer las necesidades legislación nacional.
«Hasta ahora, el parlamento indonesio junto con el gobierno ha completado la discusión del proyecto de ley 14», dijo Puan durante el discurso de apertura para el primer período de prueba 2025-2026 en el Edificio del Parlamento, Yakarta, viernes de 1525.
Del total, la Comisión I Completó 1 Ley, Comisión II completó 10 leyes, la Comisión VI completó 1 Ley, y el organismo de la legislación (Baleg) completó 2 leyes. «Mientras que las otras comisiones todavía están en la etapa de formación y discusión del proyecto de ley», dijo
Durante este juicio, el DPR junto con el gobierno y el DPD RI centrarán la discusión de 11 proyectos de ley que aún están en la etapa del nivel de discusión I.
Leer también:
Puan mencionó negocios manipuladores frente a Prabowo: minas ilegales, drogas, juegos de azar en línea
«El parlamento indonesio siempre priorizará la formación de una ley de calidad, para que busque más rendimiento de calidad que la cantidad», dijo
También agregó que la legislación producida debe poder responder las necesidades de la comunidad, fortalecer la democracia y apoyar el desarrollo nacional.
DPR recibe 5.642 quejas públicas en el último año
Cada informe ha sido seguido a través de la función de supervisión del parlamento indonesio con recomendaciones a seguir de manera rápida y precisa.
Viva.co.id
15 de agosto de 2025