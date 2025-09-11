El DPR insta al gobierno a moverse rápidamente para superar la avalancha de Bali: ¡la evacuación debe ser integral!

Yakarta, Viva – Miembro Comisión VIII DPR RI Facción PKB, Mahdalena, urgente gobierno Muévete rápidamente para manejar inundación El flash que golpeó casi toda la región Bali Desde el martes 9 de septiembre de 2025.

Hizo hincapié en que el manejo táctico e integral era muy urgente para evitar el impacto generalizado de las inundaciones y minimizar las muertes y la pérdida de propiedad.

«Lamentamos las inundaciones repentinas que ocurrieron en Bali. El hecho de las muertes de dos personas murió mostró seriamente esta inundación y no pudo ser subestimado. El gobierno debe tomar medidas rápidas y medibles para que no haya más personas afectadas», dijo Mahdalena en su declaración el jueves 11 de septiembre de 2025.

Según los informes, las inundaciones ocurren debido a las fuertes lluvias que sonrojaron a Bali de martes a miércoles. El nivel del agua varía entre 2 y 3 metros, con el peor punto en la ciudad de Denpasar registrado en 43 ubicaciones.

Mahdalena preguntó Evacuación hecho rápidamente involucrando a las autoridades, voluntarios y la comunidad para que no hay víctimas atrapadas.

«La evacuación debe confirmarse que funcione de manera segura y exhaustiva. No permita que los residentes se queden atrás en el sitio de inundación», dijo.

Además de la evacuación, enfatizó la importancia de la construcción de un puesto de emergencia para satisfacer las necesidades básicas de las víctimas, como cocinas públicas, agua limpia, alimentos, bebidas y lugares de descanso adecuados.

«El gobierno también debe prestar especial atención a las mujeres, los niños y los ancianos que son muy vulnerables en una emergencia», explicó.

El legislador de la NTB también destacó la importancia del apoyo psicosocial para grupos vulnerables.

«Se necesita asistencia psicológica para restaurar la mentalidad de las víctimas, especialmente las mujeres y los niños», concluyó.