El DPR es optimista de que el déficit comercial Ri-Australiano puede ser un excedente, esta es la razón

Jakrarta, vivo – Vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VI, Nurdin Halid, dijo que era optimista de que el déficit comercio Indonesia con Australia puede convertirse en superávit. Porque, el valor de las exportaciones de Indonesia a Australia ha aumentado significativamente en los últimos cinco años, alcanzando un aumento del 100 por ciento.

Nurdin explicó que esto podría suceder si todas las partes interesadas trabajan más innovadoras y fortalecen la colaboración.

Nurdin emitió la declaración durante la visita del Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VI y los jefes del Grupo de Facción VI a Canberra y Melbourne, Australia, del 8 al 12 de agosto de 2025. La visita también involucró a una serie de empresas subterráneas directamente relacionadas con las empresas indonesias y la cooperación comercial.

Visita al líder de la Comisión de la Cámara de Representantes VI a Australia

Según Nurdin, Indonesia debe maximizar la asociación económica integral de Indonesia-Australia (IA-CEPA) para expandir el comercio y la inversión, apoyar el objetivo del crecimiento económico del 8 por ciento y alentar a Indonesia a ingresar a las cinco principales economía mundial en 2030.

«Se ha demostrado que la ley número 1 de 2020 sobre la ratificación IA-CEPA es capaz de moler las exportaciones e inversiones de Indonesia. Nuestro valor de exportación a Australia se ha duplicado en los últimos cinco años», dijo Nurdin en su declaración, martes 12 de agosto de 2025.

Basado en los datos del comercio indonesio en Canberra, las exportaciones de Indonesia a Australia en 2024 alcanzaron los US $ 5.59 mil millones (rp. 89.44 billones), mientras que las importaciones de Australia fueron de US $ 7.88 mil millones. El comercio total entre los dos países el año pasado alcanzó los US $ 13,47 mil millones.

La principal mercancía de las exportaciones indonesias incluye hierro, acero, maquinaria, equipos eléctricos, aceite y gas, fertilizantes, productos de madera, ropa, productos químicos y automóviles.

La tasa de Nurdin, con la estrategia correcta, Indonesia puede revertir el déficit comercial en un excedente. IA-CEPA se puede utilizar para hacer de Australia la distribución de productos de exportación indonesios a la región del Pacífico.

«Indonesia-Australia son dos principales socios económicos en Indo-Pacific. Australia puede ser el centro de logística y distribución de productos indonesios en esta región», dijo.

Este optimismo, continuo Nurdin, se basó en varios factores, en primer lugar, a saber, la ventaja comparativa de los productos indonesios, no el aceite y las exportaciones de gas a Australia crecieron 60.58 por ciento en 2024, especialmente de bebidas de alimentos, productos agrícolas, plantaciones, manualidades, textiles, ratán y decoración del hogar.

En segundo lugar, la cercanía geográfica: una distancia más cercana que los competidores hace que los costos logísticos sean más eficientes. Tercero, los beneficios de IA-CEPA para reducir los aranceles, el acceso al mercado abierto, acelerar los procesos comerciales y crear empleos. El comercio total aumentó de RP 185 billones (2019) a RP 382 billones (2024).

Visita al líder de la Comisión de la Cámara de Representantes VI a Australia

Cuarto, el poder de la diáspora. Un total de 135 mil ciudadanos indonesios en Australia pueden convertirse en consumidores, así como agentes de promoción de productos internos.

«La cercanía de las relaciones bilaterales, la posición estratégica de Indonesia a los ojos de Australia es importante para los aspectos de las estrategias geoeconómicas y geoestratos», concluyó.