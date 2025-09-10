El DPR cree que el Ministerio de Hajj puede mejorar bien los servicios Hajj-Umrah

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Comisión VIII RPD RI, Janormoko Jueces que rigen los procedimientos culto Hajj y Umrah están aumentando eficaz bajo Ministerio de Hajj y Umrah. La política se considera estratégica como un paso transformador para mejorar servicio para la comunidad.

Leer también: Los estudiantes de Kalimantan instaron a PDIP eliminar a Deddy Sitorus y Lasarus del DPR



Singgih evaluó que la medida era una manifestación tangible de la gravedad del gobierno y el DPR al responder a las aspiraciones y desafíos enfrentados en la implementación de Hajj y Umrah hasta ahora.



Moch Irfan Yusuf (Centro) y Dahnil Anzar (izquierda) fueron nombrados ministro y viceministro de Hajj y Umrah Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Leer también: DPD RI Enviar 4 Proyecto de ley prioritario, Sultán: Pasos para fortalecer la autonomía y darse cuenta de Asta Cita



«El cambio institucional de BPH al Ministerio de Hajj y Umrah no es solo un cambio en la nomenclatura. Este es un gran salto en nuestros esfuerzos por llevar a cabo reformas estructurales fundamentales. Con el estado del ministerio, la autoridad del servicio Hajj y Umrah tendrá un puesto más fuerte, un presupuesto más claro y más sólido coordinación con otros ministros/instituciones, dicen sustantos, en su canto, en su singgih en su singgi.

Además, Singgih Juha apreció el movimiento rápido del gobierno que había preparado regulaciones relacionadas con la estructura organizacional y el personal del Ministerio de Hajj y Umrah. Según él, esto muestra la preparación y el compromiso del gobierno de operar inmediatamente este ministerio con una base sólida.

Leer también: ¡Registre el punto de demostración en Yakarta hoy para que no se atasque! Hay un bem ui geruduk dpr



«La preparación de Kemenpan RB en la preparación de las regulaciones institucionales es un paso crucial que apoyamos plenamente. Una estructura organizativa clara, respaldada por recursos humanos profesionales y tiene una alta integridad, es un requisito previo absoluto para realizar una gobernanza responsable, transparente y eficiente», explicó.

Además, el político del Partido Golkar expresó su optimismo de que la presencia del Ministerio de Hajj y Umrah traería mejoras significativas.

A partir de la simplificación de la burocracia, acelerando el proceso, mejorando la calidad del servicio de peregrinos, optimizando la gestión de los fondos de Hajj, para fortalecer las regulaciones para proteger a los peregrinos de Umrah de las prácticas irresponsables.



PPIH Arabia Saudita 2025 Liberando el regreso de los peregrinos indonesios en Medina

«Esperamos que, con el estado del ministerio, todo el proceso de organización de la peregrinación y Umrah se integren mejor. A partir del registro, el entrenamiento, la partida, los servicios en Tierra Santa. El objetivo es solo uno, a saber, la soberanía y la comodidad de los peregrinos indonesios», concluyó.

También espera que todas las partes interesadas puedan trabajar juntas para apoyar el éxito de este nuevo ministerio para realizar la calidad y el dignificado Hajj y Umrah para todas las personas indonesias.