El DPR aludió al proceso de ciudadanos comunes para ser ciudadanos difíciles, pero la naturalización de los jugadores del equipo nacional fue rápida

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Comisión XIII RPD Ri Andreas Hugo Pareira reveló que los ciudadanos comunes que son una mezcla de matrimonio Ciudadano indonesio Y a los extranjeros les resulta difícil obtener estatus ciudadaníamientras naturalización Los jugadores del equipo deportivo (equipo nacional) pueden obtener ese estado rápidamente.

También dijo que había varios de estos casos que hasta ahora no podían resolverse hasta que el niño de los resultados del matrimonio mixto quedó atrapado en un estado poco claro, incluso volviendo apátrida.

«La incertidumbre del estatus de ciudadanía ha causado un grave impacto que comienza a los niños que se convierten en apátridaEl cesto de la educación hasta la pérdida de oportunidades de empleo «, dijo Andreas durante una reunión con el gobierno discutió el tema de la ciudadanía en el complejo del Parlamento, Yakarta, el miércoles.

Según él, últimamente su partido y el gobierno tienen mucha naturalización de personas que tienen sangre indonesia de diversos orígenes, para convertirse en un fútbol, ​​baloncesto u otros jugadores del equipo deportivo. La naturalización, dijo, fue relativamente rápida porque fue alentada por los intereses del estado.

Mientras que otras personas que nacieron en Indonesia, o tienen la sangre de un nivel, en realidad tienen dificultades para obtener el estatus de ciudadanía.

«No seas uno de los puntos de discriminación que sienten y esto es necesario por todos nosotros», dijo.

Según él, hay problemas en la aplicación del artículo 6 de la ley número 12 de 2006 con respecto a la ciudadanía que plantea diferentes interpretaciones. Eso, dijo, plantea obstáculos administrativos a las regulaciones gubernamentales con respecto a los procedimientos para obtener la ciudadanía.

«Los hijos de la nación que tienen sangre indonesia nacen tanto a nivel nacional como en el extranjero, pueden no perder los derechos de ciudadanía solo por errores administrativos», dijo.

Mientras tanto, el Director General de Administración Legal del Ministerio de Derecho Widodo dijo que de 2021 a 2025 su partido había completado 921 solicitudes de ciudadanía.

Según él, el Ministerio de Derecho también cumple una solicitud de ciudadanía a los matrimonios mixtos a través de mecanismos digitales. Según él, la digitalización del servicio es un avance importante para la creación de una burocracia rápida y efectiva.

Dijo que la protección legal de la ciudadanía de los ciudadanos indonesios que habían estado casados ​​con extranjeros se mantuvieron dentro de una fecha límite de 3 años a partir de la fecha del matrimonio para someterse a un ciudadano indonesio.

Para los niños nacidos de matrimonios mixtos, según él, obteniendo un derecho limitado de doble ciudadanía con las disposiciones de la regulación que establece que la selección de ciudadanía puede presentarse a más tardar 3 años después de que el niño tenga 18 años o ya casado.

«Cuando no transmite la declaración de elegir que sea un extraño», dijo. (Hormiga)