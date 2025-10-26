El downstreaming debe ser justo, las regiones deben ser dueñas de su propio país

Jacarta – Ministro EMR, Bahlil Lahadalia destacó la importancia de la distribución equitativa de los beneficios economía en el sector minero y río abajo.

Lea también: PDIP afirma compromiso de construir aldeas turísticas y economía costera desde Cirebon



Cree que las regiones deben recibir una parte importante de la economía para lograrlo. público la población local realmente siente los resultados del desarrollo.

Según Bahlil, el gobierno está comprometido a realizar una transformación eficiente justo para todo el pueblo indonesio a través de la colaboración entre los gobiernos central y regional, los inversores, los actores empresariales y la comunidad.

Lea también: ¡Guau! Las enfermedades de las personas mayores atacan ahora a los jóvenes; se invita a la generación del milenio a someterse a controles médicos



«El futuro downstreaming debe ser justo para las regiones, las mipymes regionales, las comunidades regionales. De hecho, el valor añadido debe ser que las personas regionales obtengan el máximo beneficio», dijo Bahlil, citado el domingo 26 de octubre de 2025.



Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Bahlil Lahadalia

Lea también: Golkar: Bahlil implementa el espíritu de Pancasila y la Constitución



«Deben ser dueños de su propio país. No pueden llevarse todo el pastel económico a Yakarta o llevárselo a los inversores. Esta es una implementación del quinto principio de Pancasila», dijo.

Bahlil enfatizó que la dirección futura del downstreaming debe ser capaz de brindar justicia social según lo dispuesto por la Constitución. El gobierno, dijo, no quiere que el desarrollo industrial beneficie sólo a unos pocos partidos o se concentre en la ciudad capital.

Dio un ejemplo: el éxito del downstreaming en Maluku del Norte y Sulawesi Central es una prueba clara de que esta política puede estimular la economía regional. Ambas provincias registraron un crecimiento económico de hasta el 20 por ciento, muy por encima del crecimiento económico nacional promedio de alrededor del 6 por ciento.

«Esta es una estrategia para transformar nuestra economía, desde los servicios de construcción hasta la industria. Y si lo hacemos consistentemente, si Dios quiere, avanzaremos hacia el objetivo: convertirnos en uno de los países cuyo PIB (Producto Interno Bruto) esté entre los 10 primeros en 2045», dijo.

Aparte de eso, Bahlil también destacó la importancia de la sostenibilidad posterior a la minería. El gobierno está preparando una hoja de ruta para la transformación posterior a la minería, incluido el desarrollo de nuevas industrias una vez finalizado el período minero. Se espera que esta medida mantenga la sostenibilidad económica en la región.

Bahlil enfatizó que el downstreaming no se trata sólo de inversión y desarrollo físico, sino también de justicia económica que favorezca a las comunidades regionales.

«El valor añadido debe volver a la gente. Esta es la verdadera implementación del quinto principio de Pancasila», dijo.