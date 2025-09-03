El dormitorio de la Policía Nacional en Serpong fue incendiado, ¡20 casas de policía estaban quemadas!

South TangerangVIVA – Al menos 20 unidades de vivienda oficial en Dormitorio La Policía Nacional en Cilenggang, Serpong, South Tangerang, fue quemada debido al berrinche del gallo rojo esta tarde.

Leer también: Las llamas del incendio de la policía en el sur de Tangerang en el Siang Bolong, los residentes se dispersaron



El jefe de policía de South Tangerang, comisionado adjunto de la policía, Victor Daniel Henry Inkiriwang, dijo que el incendio surgió por primera vez de una de las casas miembro Policía cuya posición está en el medio del complejo.

«La fuente supuestamente se origina de un miembro de los poros de South Tangerang, uno de los poros de South Tangerang cuya posición está en el medio», dijo Víctor a los periodistas.

Leer también: Se aconseja que el miembro del DPR Eko Patrio a Deddy Sitorus sea reemplazado de inmediato





Jefe de Policía de South Tangerang AKBP Victor DH Inkriwang (Centro) cuando se da un comunicado de prensa Foto : Viva.co.id/sherly (Tangerang)

Los residentes y los residentes habían intentado extinguir el fuego manualmente. Sin embargo, el gallo rojo no pudo ser representado.

Leer también: No solo inactivo, se considera que Ahmad Sahroni a Deddy Sitorus se dispara desde el DPR



Hasta 10 unidades de autos Damkar El gobierno de la ciudad de South Tangerang, más 1 unidad de BSD Denarmas y 1 unidad de cañón de agua de la policía de Tangsel, desplegada en la ubicación. El proceso de apagón tuvo lugar dramáticamente durante aproximadamente una hora.

Afortunadamente, no hubo muertes en este incidente. Sin embargo, alrededor de 20 jefes de familias de policías perdieron sus hogares.

«Alhamdulillah, alabado a Dios, todo sobrevivió. En este momento todavía estamos registrando la cantidad de pérdidas», dijo Víctor.

Las víctimas de bomberos ahora fueron evacuadas al puesto de refugiados de emergencia preparado en el salón de la oficina del distrito de Serpong. El manejo se lleva a cabo de manera integrada que involucra a la policía de South Tangerang, la Policía del Sector del Serpong, BPBD, Koramil, PMI, al gobierno de la ciudad de South Tangerang.

«Hemos coordinado con el alcalde y el vicealcalde. Todas las partes se mueven rápidamente para trabajar juntas para ayudar a la evacuación y la recuperación», dijo Victor.

Aunque la sospecha inicial del incendio provenía de una casa vacía propiedad de uno de los miembros, la policía aún estaba investigando. La policía de South Tangerang también dio permiso especial para que los miembros afectados se centraran en acompañar a la familia.

«En la actualidad, el equipo es actualmente la escena del crimen (escena del crimen) y examina a los testigos», dijo.

Anteriormente informó, el dormitorio de la Policía Nacional en Cilenggang, Serpong, South Tangerang, ardió violentamente el miércoles por la tarde, 3 de septiembre de 2025. El fuego se apresuró a hacer que los residentes alrededor de pánico y dispersos para ahorrar objetos de valor.

En las imágenes de video amateur que circulan en las redes sociales, se vio el incendio lamiendo el edificio de dormitorios. El humo negro se elevó alto, mientras que varias personas parecían ocupadas evacuando motos estacionadas alrededor de la ubicación.

«Todavía (el proceso de apagón)», dijo Danton Damkar Tangsel, Imam, cuando los reporteros lo confirman.