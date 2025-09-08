El dominio del anfitrión, Indonesia agregó representantes en el Campeonato Mundial de Tenis masculino de la Serie VII.

VIVA -Indonesia aseguró representantes adicionales en la ronda principal de la serie VII M-25 de Amman Men’s World Tennis Championship M-25 que tuvo lugar en Nusa Dua, Bali.

Jugador de tenis La anfitriona, Lucky Candra Kurniawan, aprobó con éxito la ronda de clasificación después de derrotar a Ajay Malik de India, el lunes 8 de septiembre de 2025. Jugando en un campo de Dua Nusa, Lucky parecía dominante y ganó dos sets directos 6-3 y 6-2 en solo 57 minutos.

El tenista que también es miembro del equipo de Davis indonesio que depende del servicio duro y un fuerte impulso de derecha para suprimir a sus oponentes que son las calificaciones de la segunda semilla. La condición de Malik, que sufrió una lesión, ayudó a que Lucky fuera más libre de controlar el curso del partido.

Aun así, Lucky era reacio a ser mandíbula. Consideró que su actuación no había alcanzado el 100 por ciento y había predicho que enfrentaría a un oponente más pesado en la ronda principal.

Desafortunadamente, otros dos representantes indonesios no lograron seguir los pasos de Lucky. Ethan David Zapp fundó en la final de clasificación después de ser derrotado por Estados Unidos, Stefan Menichella, con un puntaje de 4-6, 2-6. Mientras tanto, Renaldi Aqila Salim fue eliminado por primera vez en la primera ronda de clasificatorios después de perder 6-7 (4), 4-6 del tenista británico, Felix Mischker.

Con este resultado, Indonesia tiene un representante adicional de la ruta de calificación. Anteriormente, el anfitrión había colocado a cinco tenistas a través de la instalación de comodines, a saber, Muhamad Rifqi Fitriadi, Anthony Susanto, Tegar Abdi Wibowo y Gunawan Trismuwantara.

Otro representante provino del tenista senior Christopher Rungkat, quien ciertamente apareció en el número de dobles de los hombres junto con Rifqi Fitriadi.

Campeonato tenis Internacional con un premio total de 30 mil dólares estadounidenses se convirtió en la serie final o el Campeonato Mundial Mundial de Men Menman de la Serie VII Amman, que tuvo lugar del 7 al 14 de septiembre de 2025