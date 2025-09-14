El dominio de Max Basing continúa, el Campeonato VII del Campeonato Mundial de Mundos M-25 masculinos

VIVA – Jugador de tenis Inglaterra, Max Basing, nuevamente demostró su dominio en el evento VII del Campeonato Mundial Mundial M-25 Amman en Nusa Dua, Bali. La primera semilla y el campeón defensor parecían poderosos y salieron como campeón de singles masculinos.

Leer también: Bali fue golpeado por una inundación, el DPR solicitó que la mitigación de desastres fuera una prioridad



Desde la serie inaugural del 20 de julio hasta el cierre el 14 de septiembre de 2025, Basing realmente se ha desempeñado de manera consistente. Los 22 años recolectaron con éxito 5 títulos individuales masculinos y un título de dobles masculino a lo largo de las siete series.

En la final, el domingo (14/09/2025), Basing enfrentó la segunda semilla de Francia, Arthur Weber. El primer set es rápido. Basing no dio a Mercy y eliminó el juego con un puntaje de deslizamiento de tierra de 6-0.

Leer también: El debut de la WTA penetró inmediatamente en la final, dijo esto, la tenista indonesia Janice Tjen



Se vio una nueva batalla feroz en el segundo set. Weber había forzado ocho veces a Deuce en el tercer juego para mantener su servicio. Sin embargo, el dominio de la basación es imparable.

Al ingresar al quinto juego, el representante de las Universitas Stamford Inglaterra aumentó el ritmo del juego. La presión tras la presión hace que Weber sea difícil de salir del control del oponente.

Leer también: Seskab Teddy: presidente Prabowo a Bali para verificar el trabajo de su personal, solicite a todos los movimientos que sean rápidos



El resultado, el segundo set se cerró con un puntaje de 6-2 para la victoria basada. El partido que duró 1 hora 22 minutos se aseguró de que volviera al podio más alto.

Feliz y disfruta de Bali

Después del partido, Basing no pudo ocultar su emoción. Consideró el logro de cuatro títulos individuales y un doble título en Bali fue un momento especial en su carrera.

«Sentirse feliz y feliz con los logros de 4 títulos individuales y 1 en números dobles en una competencia que es bastante larga, a saber, durante la serie 7 en Bali, es algo muy especial en mi carrera», dijo.

Basando también afirmó estar de vacaciones por un momento para disfrutar del panorama de la isla de los dioses antes de regresar para prepararse para el próximo torneo.

Como campeón de solteros masculinos, Basing tiene el derecho de premiar USD 4,612 más unos 25 puntos de clasificación ATP adicionales. Mientras que el subcampeón de Arthur Weber trajo a casa un premio USD 2,701 más 18 puntos.

Lani Sardadi espera que el torneo aumente el nivel Jugador de tenis indonesio

El director del torneo Amman Men’s World Tennis Championship, Lani Sardadi, dijo que estaba satisfecho con el curso de la serie de siete series de torneos internacionales.

«En términos de organización, el torneo de hasta 7 series del 21 de julio al 14 de septiembre de 2025 tuvo lugar sin problemas y con éxito. En medio de las limitaciones y preocupaciones meteorológicas sobre el desastre de la inundación que ocurrió en Bali, pero en general el factor no técnico se puede resolver adecuadamente para que todas las coincidencias funcionen completamente de acuerdo con el horario», dijo Lani.

Sin embargo, Lani enfatizó que el objetivo principal de la organización no solo era exitoso como el anfitrión, sino también aumentando la competitividad de los jugadores de tenis indonesios a nivel mundial.

«Pero en el futuro puede aumentar el nivel de jugadores de tenis indonesios para poder competir con jugadores extranjeros a nivel mundial, como lo demuestran Christoper Rungkat y Muhamad Rifqi Fitriadi ganaron campeones de dobles masculinos», dijo Lani Sardadi.