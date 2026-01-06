El dolor de Pinkan Mambo, niño condenado a vivir sólo 2 días

Singapur, EN VIVO – La emotiva historia viene de la mano del cantante. Mambo crema quien tuvo que afrontar la prueba más dura de su vida como madre. Su hijo, Luke, se encontraba en estado crítico debido a una grave enfermedad cardíaca que casi le acaba con la vida. De hecho, en un momento, a Luke le diagnosticaron que le quedaba muy poco tiempo de vida.

Se sabe que Luke tiene un músculo cardíaco débil, lo que hace que este órgano vital no pueda bombear sangre de manera óptima. Como resultado, se acumula líquido en el cuerpo que luego se propaga a los pulmones. Esta condición hace que la salud de Luke siga empeorando y requiera un tratamiento intensivo. Desplázate para saber más sobre la historia, ¡vamos!

Inicialmente, Luke recibió tratamiento médico en Indonesia. Sin embargo, al ver que su condición no mejoraba, Pinkan Mambo tomó una gran decisión. Llevó al niño a Singapur para recibir tratamiento médico adicional. Esta decisión supuso un punto de inflexión en la lucha de Luke contra su enfermedad.

A su llegada a Singapur, Luke recibió inmediatamente un tratamiento rápido y centrado por parte del equipo médico. Pinkan Mambo expresó su admiración por el sistema de servicios de salud que recibió su hijo.

«Allí, en 5 minutos, sabías inmediatamente cuál era el dolor, se hacía el tratamiento, se terminaba enseguida. Un médico se centró, su ordenador autorizó todo, supo inmediatamente cuál era el dolor, lo trató, se recuperó inmediatamente», dijo, citando una transmisión en YouTube, el martes 6 de enero de 2026.

Después de recibir el tratamiento adecuado, la condición de Luke mostró una mejora significativa. El líquido que se había ido acumulando en su cuerpo comenzó a salir de forma natural a través de la orina, sin necesidad de tratamiento médico invasivo.

«Le sacó 27 litros de agua del cuerpo solo con medicamento, sin succión ni nada», explicó.

Detrás de las mejores noticias, Pinkan Mambo recuerda los momentos más oscuros cuando escuchó por primera vez el veredicto del médico sobre el estado de Luke. Admitió que sintió que el mundo se derrumbaba cuando declararon que su hijo estaba al borde de la vida.

«Cuando lo revisé por primera vez, fue realmente crítico porque el agua había estado allí durante meses y entré en pánico. Cuando estaba en la UCI, el médico se dio por vencido, fueron entre 3 y 2 días como máximo. Allí lloré mucho», recuerda Pinkan Mambo.