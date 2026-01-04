El dólar estadounidense sube a principios de 2026 después de la peor caída en 8 años

Jacarta – El dólar estadounidense abrió el nuevo año con una nota positiva. La moneda estadounidense logró recuperarse frente a la mayoría de las monedas luego de sufrir presiones tras registrar su caída anual más profunda en los últimos ocho años.

A lo largo del año 2025, dólar AS se observó que había caído bruscamente en más del 9 por ciento año tras año (interanual) además de ser la peor desde 2017. La presión sobre el dólar el año pasado fue provocada por la reducción de las diferencias en las tasas de interés con otros países, las preocupaciones sobre la situación fiscal de Estados Unidos, las guerras comerciales globales y las cuestiones de la independencia de la Reserva Federal. Se considera que estos riesgos aún eclipsan el movimiento del dólar a lo largo de todo 2026.

El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de monedas principales, subió un 0,24 por ciento a 98,48 el viernes 2 de enero de 2026. Mientras tanto, el euro cayó un 0,25 por ciento a 1,1716 dólares estadounidenses.

Actualmente, el mercado está centrando la atención en la serie de datos económicos estadounidenses de la próxima semana que cerrará con el informe de empleo (nóminas no agrícolas). Estos datos se consideran cruciales para medir las posibilidades de nuevos recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.



Tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense

Los actores del mercado proyectan dos recortes de tipos de interés en 2026. Esto es más agresivo que las proyecciones internas de la Reserva Federal, que todavía están divididas y conducen a un recorte.

«Este será un período de evaluación importante. No veremos la reunión de la Fed hasta fin de mes y actualmente no hay consenso», dijo el director comercial de Monex USA, Juan Pérez, citado por CNBC internacional el domingo 4 de enero de 2026.

Añadió que el prolongado cierre del gobierno estadounidense también afectó la calidad de los datos económicos. “El anterior cierre del gobierno de Estados Unidos no tuvo precedentes y duró tanto que afectó la forma en que se recopilaron, interpretaron y evaluaron los datos para determinar su precisión”, dijo.

Aparte del euro, la libra esterlina también se debilitó un 0,18 por ciento a 1,3445 dólares. De hecho, ambas monedas registraron fuertes repuntes a lo largo de 2025.

La presión sobre el euro provino de los débiles datos manufactureros de la eurozona. La actividad manufacturera cayó en diciembre a su nivel más bajo en nueve meses.

Además de los datos económicos, los inversores también están prestando mucha atención a la dinámica política estadounidense, especialmente a los planes del presidente Donald Trump de nombrar un nuevo presidente de la Reserva Federal. El mandato de Jerome Powell finalizará en mayo de 2026 y Trump dijo que anunciaría su reemplazo este mes.