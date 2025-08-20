El documento de Netflix examina la prueba de 2019

La historia de Jussie Smollett Tenía el efecto de chupar a un individuo en una tormenta casi perfecta de cables discursivos. El actor del «imperio» fue creyendo por primera vez que la víctima de un crimen de odio en 2019, luego acusado de haberlo fingido, fue un caso que tocó la raza, la sexualidad y la fama, todo en un momento en que Estados Unidos estaba preparado para un cálculo. (El reclamo de Smollett de haber sido atacado con una soga en las calles de Chicago, y luego las consecuencias legales, ya que la policía creía que estaba mintiendo, cayó un año y cambió antes de que las protestas de George Floyd de 2020 dejaran en claro cuánta tensión había estado crujiendo debajo de la nación).

El caso fue, en otras palabras, quizás demasiado cargado para ver claramente en su momento. Y con el beneficio de la retrospectiva, con Smollett ahora gratis y con su condena revertida en un tecnicismo por la Corte Suprema de Illinois el año pasado, «¿La verdad sobre Jussie Smollett?» en Netflix intentos de proporcionar cierta claridad. Pero el signo de interrogación en su título es doblemente significativo. Primero, los cineastas no pueden (aunque no por falta de intento) llegar a una conclusión satisfactoria. Es probable que cierre la pestaña a medida que los créditos sean pensando lo que hizo antes de que comenzara el documental, que están tratando de poner en primer plano con un signo de puntuación. Que esta puntuación es, francamente, un poco torpe también es una parte clave de la experiencia de este documento, que reúne muchos informes en bruto, pero la reúne en una historia solo lo mejor que puede, finalmente deshecho por los desafíos que su historia particular presenta.

Digamos esto: el proyecto, de los productores de documentos pasados de Netflix «The Tinder Swindler» y «Don’t F ** k with Cats», reunieron a los jugadores clave de manera efectiva. Aparece el propio Smollett, al igual que los abogados en ambos lados del caso, así como a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Chicago. Y tiene una estructura que es efectiva en una especie de juzgado, donde la película, en términos generales, presenta primero el caso contra Smollett, y luego se duplica en su defensa potencial. Sin embargo, una evidencia clave al final resume el desafío crucial del caso: aquellos que defienden a Smollett lo ven como que representa una figura blanca que emerge de un taxi en la noche del ataque, mientras que la policía de Chicago, observándola, dicen que son los hermanos Osundairo, los hombres negros que supusieron que han ejecutado el azotes con Smollett. (Dicen que estaban en ello; Smollett lo niega, y afirma que ciertas pruebas, como un cheque que escribió justo antes del ataque, eran parte de una relación comercial suelta e informal). El documental aterriza en un lugar donde su sujeto es el misterio y no su solución.

¡Lo cual es un buen lugar para estar, si es familiar! Pero los desafíos que los documentales se enfrentan, primero, en su tema. Smollett hizo o no fingió el ataque; Si esa es información conocible, no es conocible para este espectador. Pero parece exagerado a veces al tratar de presentar el caso, apelando simplemente a la fe de los espectadores en él. «Sé lo que vi», dice, y varias versiones como esta, al afirmar que su atacante, contrario a la evidencia que había estado disponible hasta este punto, era un defensor blanco de MAGA. El hecho de que no haya tenido pruebas para apoyar esto es desafortunado, pero su atractivo singular al espectador deja de lado cualquiera de las otras cosas que los documentales pueden hacer además de resolver crímenes o exonerar a las personas. No tenemos ningún sentido real de quién es o qué significaba para la cultura, o por qué su limpieza su nombre podría ser significativo. Si el misterio es el tema, debería tener un poco más, bueno, misterio que la pregunta binaria de «¿Smollett lo hizo?», Y la evidencia del hombre en cuestión: «Dice que no lo hizo».

Pero entonces, ya sea que uno lo crea o no, es difícil no sentir por Smollett, atrapado como estaba en una historia que creció mucho más grande que él. Donde el documental hace Excel está en su capacidad rápida de extraer y caracterizar a las diversas personalidades que acechan en el caso, aunque su ojo para el detalle revelador a veces puede convertirse en un LEER. (Los hermanos de Osundairo, que después del incidente se convirtieron en perchas marginales conservadores de medios conservadores, ven tantos de sus expresiones infelizas en las que se emiten al aire que el punto de que los cineastas tienen sobre ellos parecen hacer un poco demasiado en exceso).

Y también hace un buen trabajo, al argumentar que la historia cobró vida propia, gracias en parte a la falta de confianza del Departamento de Policía de Chicago, que fue la historia de Smollett por primera vez que se enfrentó a la salida pública sobre su manejo deshonesto del asesinato del adolescente Laquan McDonald. La periodista Josie Duffy Rice ofrece comentarios particularmente elegantes aquí, y una revelación de la película de alto nivel que hemos seguido puede tener problemas de confiabilidad profundas es un momento de alfombra y la alfombra.

Pero a pesar de todo eso en este documental, hay tanto que se siente empapado o obvio. La película, a los 90 minutos, se siente un poco larga, y uno desea que la línea de interrogatorio planteada a Smollett podría haberse profundizado en los efectos del caso en su vida o el cambio en cómo se lo percibe públicamente, ya que sus propias ideas no obligan a obligar. (Como señaló mi colega Tatiana Siegel Su perfil reciente de SmollettEs intrigante tanto por y completamente fuera de sus tribulaciones legales; Aquí, tropieza cuando se dirige a las tribulaciones y no se le permite compartir una perspectiva incluso una pulgada más allá de ellos). Las adiciones a nuestra comprensión del caso Smollett que este documental proporciona son pequeños y atraídos a los abogados que aman la fama, fue una prueba de Rorschach para cómo los estadounidenses ven la raza, se frustra los intentos de averiguar qué sucedió realmente. Pero ya sabíamos todo eso.

«¿La verdad sobre Jussie Smollett?» se estrena en Netflix el 22 de agosto.