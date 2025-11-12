El documental ‘The Big Cheese’ sigue a los queseros estadounidenses

Sara Joe Wolansky dejó su trabajo como productora de vídeos en The New Yorker en 2022 para seguir una carrera de largometraje documental. Después de unos meses de reflexión, Wolansky decidió hacer una película sobre un tema que le apasionaba: las queserías.

Al igual que un sumiller cuya especialidad es el vino, los queseros son expertos en queso. Los queseros estadounidenses, una carrera prestigiosa y alardeada en Europa, no gozan, en su mayor parte, de tan alta estima. Wolansky pasó cerca de tres años siguiendo a los mayores queseros de Estados Unidos mientras intentaban lo imposible: vencer a los franceses en su propio juego y ganar el Mondial du Fromage, las Olimpiadas del queso. El resultado es el primer largometraje documental de Wolansky, «The Big Cheese».

En la película, el director sigue a un equipo de excéntricos y decididos queseros radicados en Estados Unidos liderados por Adam «Mr. Moo» Moskowitz mientras compiten y superan obstáculos personales durante el entrenamiento para el Mondial du Fromage, que se celebra en Francia cada dos años.

Variedad habló con Wolansky antes del estreno de “The Big Cheese” en DOC Nueva York el 13 de noviembre.

Ha realizado varios documentos breves. ¿Por qué pensaste que esta película necesitaba ser un largometraje?

Esta historia tenía muchas capas. Más allá del elemento de competencia y el elemento de “conocimiento del queso”, había tantas historias personales de casi todos los queseros estadounidenses con los que hablé que cada uno podría haber sostenido su propio documento. También hay todo un mundo de queseros internacionales con culturas queseras completamente diferentes y historias personales increíbles de otros universos cinematográficos. Editar algunas de las entrevistas que hicimos con los queseros internacionales de Mondial y excluir por completo a la mayoría de ellas fue un desafío doloroso.

¿Cuál fue el mayor desafío al hacer “The Big Cheese” como director de documental por primera vez?

La financiación de documentales siempre ha sido un desafío, pero [it’s] particularmente ahora mismo. Como este es mi primer largometraje como director, no tenía una trayectoria extensa ni relaciones de financiación establecidas en las que confiar, lo que hizo las cosas aún más difíciles. Estoy profundamente agradecido a nuestros financiadores e inversores por creer en la visión de este proyecto, confiarme su proyecto y adoptar un enfoque menos convencional y innovador. Fueron necesarios muchos “no” y mucha perseverancia para que esto sucediera.

Con los documentales de competencia siempre es estresante porque si uno de los sujetos no gana, es un poco decepcionante para la audiencia. ¿Fue esa una de tus preocupaciones durante el rodaje?

El desafío de hacer un documental desvalido es que, por definición, es poco probable que gane. La misma tensión que hace que la historia sea convincente es la misma tensión que hace que un “final de Hollywood” sea improbable en la vida real. Tienes que abordarlo asumiendo que no ganarán, y si lo hacen, es una ventaja adicional inesperada. Entonces, una pregunta clave que siempre me hice, tanto durante el desarrollo como durante el rodaje, fue: «¿Cuál es nuestra historia si los estadounidenses pierden?» Siempre había imaginado el viaje de Adam con la adicción y la sobriedad como la columna vertebral emocional clave de la película. En 2019, durante su último viaje al Mondial du Fromage, tocó fondo e incluso contempló quitarse la vida. La competición de 2023, la primera a la que asiste desde entonces, marca un poderoso regreso. Esta no es sólo una historia de redención para la comunidad quesera estadounidense; También es una historia de redención profundamente personal para el propio Adán.

¿Querías que este documental fuera “ligero” y divertido? ¿Por qué?

Esta película aborda un intento de suicidio y una adicción a las drogas y al alcohol, por lo que no está exenta de temas más oscuros. Pero sentí que liderar con los elementos divertidos y accesibles de la película sería un punto de entrada más fácil para un posible espectador a la exploración de esos temas más serios. El humor puede ser una forma increíblemente poderosa de generar empatía y, si bien hay muchas historias desgarradoras sobre este tema, creo que también es importante resaltar narrativas esperanzadoras e inspiradoras.