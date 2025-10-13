El documental Eras Tour de Taylor Swift y la película ‘Final Show’ llegarán a Disney+

Un documental sobre Taylor Swift‘s Gira de las eras Durante mucho tiempo ha sido un rumor, y ahora finalmente se confirma como una realidad, pero hay mucho más de lo esperado. La cantante anunció el lunes que una serie documental de seis partes, “Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era”, se estrenará en Disney+ el 12 de diciembre, acompañada por el lanzamiento simultáneo de una nueva película del concierto, “Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show”, filmada en el final de la gira en Vancouver, BC.

Como se anunció en “Good Morning America”, la serie documental se describe como “una mirada íntima a la vida de Taylor mientras su gira llegó a los titulares y emocionó a los fanáticos de todo el mundo”, destacando a “artistas, familiares y amigos”, incluidos los teloneros de la gira Gracie Abrams y Sabrina Carpenter y los invitados Ed Sheeran y Florence Welch. Los primeros dos de los seis episodios se transmitirán el 12 de diciembre, con dos episodios más a la vez cada una de las dos semanas posteriores.

La película del concierto se estrena al mismo tiempo que las dos primeras entregas de la serie documental. Será la primera vez que los fanáticos tengan la oportunidad de ver el material que se agregó al Eras Tour del “Departamento de Poetas Torturados” en la pantalla grande. Su anterior película de concierto teatral “Eras Tour” (que finalmente también llegó a Disney+) se lanzó antes de que saliera ese álbum o se agregaran canciones del mismo a la lista de canciones de la gira.

“Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era” está dirigida por Don Argott, codirigida por Sheena M. Joyce y producida por Object & Animal. Mientras tanto, “Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show” está dirigida por Glenn Weiss y producida por Taylor Swift Productions en asociación con Silent House Productions.

La película del concierto mostrará a los espectadores el final del Eras Tour que tuvo lugar en el BC Place Stadium de Vancouver el 8 de diciembre de 2024. (Lea VariedadLa reseña de ese programa. aquí.) Su lista de canciones para ese cierre de la gira de casi dos años que recaudó $ 2 mil millones tenía 45 canciones e incluía el adicional “Female Rage: The Musical Segment” que se había agregado al programa después del lanzamiento de “The Tortured Poets Department”. Además, el segmento de “canciones sorpresa” de ese programa incluyó popurrís de “A Place in This World”/”New Romantics” y “Long Live/New Year’s Day”. No se reveló de inmediato si la película del concierto incluirá la duración completa del espectáculo.

Las noticias sobre qué plataformas se ejecutarían con el próximo proyecto de Swift (o, como resulta ahora, proyectos) ya se habían anunciado el domingo, cuando los logotipos de Disney+ y Hulu se superpusieron sobre la imagen de Instagram «GMA» publicada provocando un gran anuncio al aire de Swift para el lunes por la mañana. Hay mucha sinergia allí, con la revelación en ABC, propiedad de Disney.

La probable existencia de un documental y/o una película de concierto había pesado mucho en las mentes de los Swifties desde que notaron la presencia de equipos de cámara más allá de lo necesario para llenar las pantallas gigantes del estadio durante el espectáculo final del Eras Tour en Vancouver, BC, en diciembre de 2023. Una película de concierto anterior filmada durante la gira, “Taylor Swift: The Eras Tour”, ya se había estrenado en los cines en ese momento.

La superestrella llevó previamente “Taylor Swift: The Eras Tour” a Disney+ en abril de 2024 después de que la película batiera récords en los cines. Así como “Eras Tour” se había convertido rápidamente en la película de concierto más taquillera jamás vista en los cines a finales de 2023, cuando llegó a Disney+ meses después estableció un récord de transmisión inicial de una película de concierto, obteniendo 4,6 millones de visitas en la plataforma en sus primeros tres días de disponibilidad. La película de la gira destinada exclusivamente a Disney+ fue una señal de que Swift estaba satisfecha con la forma en que la plataforma manejó el lanzamiento a finales de 2020 de su documental “Folklore: The Long Pond Studio Sessions”. (Swift anteriormente había emitido películas de conciertos o documentales a través de Netflix y Apple).

Esta nueva docuserie y película de concierto pasarán por alto los cines, a diferencia de la película de concierto “Eras Tour” de hace dos años. Pero los propietarios de cines no tienen mucho de qué quejarse en el frente de Swift en este momento. Ella acaba de presentarles “Taylor Swift: The Release Party of a Showgirl”, un evento promocional de lanzamiento del álbum que fue número uno en taquilla con una recaudación de 33 millones de dólares en cines durante apenas tres días.

El documental Eras Tour llegará inmediatamente después de que Swift no solo encabezara la taquilla con “Release Party”, sino que también encabezara el Billboard 200 con una primera semana récord para el álbum “The Life of a Showgirl”. En sólo cinco días, superó la marca más alta para un álbum en una sola semana, un récord que anteriormente ostentaba el debut de “25” de Adele hace 10 años.

Además de que ABC comparte una empresa matriz con Disney+, Swift acudió a ABC para este anuncio y cumplió su asociación de larga data con “Good Morning America”, una semana después de que parecía estar mostrando a NBC todo su amor con apariciones en los programas de entrevistas nocturnos de Jimmy Fallon y Seth Myers. Los ratings mostraron que “The Tonight Show” obtuvo los mejores ratings en el demo de 18 a 49 en ocho meses, y “Late Night” de Myers tuvo su mayor audiencia en ese demo desde enero.