El documental de ‘The Road Between Us’ reinvitado para detectar en TIFF

El Festival de Cine de Toronto ha reinvitado el documental del 7 de octubre «El camino entre nosotros: The Ultimate Rescue ”para proyectar como una selección oficial después de retirar su invitación anteriormente.

El director del festival, Cameron Bailey, y el director del documental, Barry Avrich, dijeron en una declaración conjunta que «hemos trabajado juntos para encontrar una resolución para satisfacer importantes preocupaciones de seguridad, legal y programación. Nos complace compartir que» el camino entre nosotros: el rescate final «será un funcionario PELEA Selección en el festival este año, donde creemos que contribuirá a las conversaciones vitales que la película debe inspirar «.

El equipo de cine tenía Sandalado el festival Para la censura al enterarse de que TIFF no proyectaría la película. Pero Bailey dijo el miércoles que esas afirmaciones eran «inequívocamente falsas».

Vea la declaración completa a continuación:

Queridos miembros de la comunidad TIFF,

En las últimas 24 horas, ha habido mucha discusión sobre la decisión de Tiff de

Retirar su invitación al camino entre nosotros: el mejor rescate para este año

festival. Tanto Tiff como los cineastas han escuchado el dolor y la frustración.

expresado por el público y queremos abordar esto juntos.

Hemos trabajado juntos para encontrar una resolución para satisfacer una seguridad importante, legal y

Preocupaciones de programación. Nos complace compartir que el camino entre nosotros: el

Ultimate Rescue será una selección oficial de TIFF en el festival este año, donde nosotros

Cree que contribuirá a las conversaciones vitales que la película está destinada a inspirar.

En este caso, la comunicación de TIFF en torno a sus requisitos no se articuló claramente

Las preocupaciones y los obstáculos que surgieron y por eso, lo sentimos.

Tanto TIFF como los cineastas siempre se han comprometido a presentar diversos

perspectivas y una creencia en el poder de la narración de cuentos para desencadenar y alentar

diálogo y comprensión. Agradecemos a nuestro público y comunidad por su

Pasión, honestidad y creencia en la importancia del cine. Esperamos con ansias

Anunciando más detalles, incluida la fecha de estreno mundial el 20 de agosto.

– Cameron Bailey, CEO, Tiff y Barry Avrich, cineasta, el camino entre nosotros:

El mejor rescate

La noticia de que el festival había reinvitado el documental fue reportado por primera vez en Deadline.