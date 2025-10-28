El documental de Ronan Farrow sobre Sean Williams en The Works en HBO

HBO Documentary Films, World of Wonder y Ronan Production Group están produciendo un documental que sigue a años de reportajes del galardonado periodista Ronan Farrow.

El documental muestra una serie de revelaciones sobre Sean Williams, un depredador en serie en Johnson City, Tennessee, que narra la evasión de la justicia durante décadas y el consiguiente escándalo sobre denuncias de corrupción y fallas sistémicas en la aplicación de la ley. Dirigida por los cineastas Fenton Bailey y Randy Barbato, la película está producida por Ronan Farrow. Bailey y Barbato también actúan como productores.

Kat Dahl, la fiscal federal que fue destituida tras investigar el caso, aparecerá en el documental junto con otros temas centrales de la historia.

«Los detalles de esta historia a veces desafían lo creíble», dijo Farrow en un comunicado. «Estoy muy agradecido a las fuentes en Johnson City que han ayudado a sacarlo a la luz. A raíz de las reducciones radicales de los mecanismos de supervisión de la corrupción por parte del gobierno federal, las preguntas de esta comunidad sobre la responsabilidad policial son más urgentes que nunca».

El documental debutará en HBO y estará disponible para transmitir en HBO Max. La fecha de lanzamiento aún no ha sido anunciada.

EVENTOS

Trevor Noah y Kristin Lemkau serán homenajeados en el evento benéfico anual “Comic Relief Live” en la ciudad de Nueva York el 10 de diciembre en el Carnegie Hall.

El beneficio anual recauda dinero para brindar ayuda financiera a los niños que enfrentan la pobreza y crear conciencia sobre las necesidades críticas de los niños y jóvenes en comunidades de bajos recursos. También celebrará las contribuciones de Noah y Lemkau por sus logros profesionales y esfuerzos filantrópicos.

Noah recibirá el Premio Icon por su fundación y sus esfuerzos para reinventar cómo los jóvenes aprenden, adquieren habilidades y permiten la educación en comunidades desatendidas. Lemkau recibirá el Premio Visionario por sus esfuerzos para combatir la pobreza, ampliar el acceso a una educación de calidad y defender la participación comunitaria para lograr un impacto social.

Los fondos del beneficio anual “Comic Relief Live” apoyan el trabajo de Comic Relief para empoderar a los socios comunitarios que trabajan para ayudar a los niños en comunidades de bajos recursos.

Comic Relief apoya a casi 50 socios y programas pioneros en los EE. UU. y en todo el mundo que han brindado servicios esenciales y abordado las necesidades inmediatas y a largo plazo de más de 50 millones de niños y familias.

FECHAS

“Little Disasters”, un thriller psicológico de seis partes, estrenará todos los episodios el 11 de diciembre en Paramount+ en EE. UU., Canadá, GSA, Italia y América Latina.

Adaptada de la novela homónima de Sarah Vaughan, “Little Disasters” se centra en una amistad de cuatro décadas entre cuatro futuras madres. Protagonizada por Diane Kruger, el reparto incluye a Jo Joyner, Shelley Conn, Emily Taaffe, JJ Feild, Ben Bailey Smith, Patrick Baladi y Stephen Campbell Moore.

La descripción de la serie dice: «Cuando Jess, la perfecta madre y ama de casa, lleva a su hija al hospital con una lesión en la cabeza que no puede explicar, su amiga cercana y doctora de urgencias de turno, Liz, debe tomar la insoportable decisión de llamar a los servicios sociales. Con una llamada telefónica, Liz pone en marcha una cadena de eventos que se propagan, fracturan y casi destruyen no solo a sus familias sino a todo su grupo de amigos».

“Little Disasters” fue adaptada para la pantalla por Ruth Fowler y Amanda Duke. Ash Atalla, Alex Smith y Marianna Abbotts de Roughcut Television y Vaughan son los productores ejecutivos. Además, Simon Judd es productor ejecutivo para Fremantle, con Eva Sigurðardóttir como directora y Myf Hopkins como productor. Fremantle se encarga de las ventas globales.

PROMOCIONES

G&B Digital Management ha ascendido a Vanan Nguyen de Gerente Senior de Talento a Director Asociado de Talento.

En el nuevo cargo, Nguyen trabajará en estrecha colaboración con la directora de Gestión de Talento, Amanda Acevedo, en la estrategia general de talento, el crecimiento y los ingresos en toda la empresa, al mismo tiempo que se desempeñará como líder senior del equipo en la oficina de la empresa en Los Ángeles.

“En G&B, Vanan ha sido una fuerza impulsora en la transformación del talento en marcas duraderas, guiándolos para asegurar asociaciones significativas, escalar sus negocios y navegar por el cambiante panorama digital con creatividad, precisión y cuidado”, dijo Acevedo. «Ha sido una estrella en ascenso desde que se unió a nosotros el año pasado, una apasionada defensora de su talento y una hábil negociadora que ofrece resultados excepcionales para sus clientes. No podría estar más feliz de trabajar más estrechamente con ella».

Nguyen representa a clientes como el fotógrafo David Suh, el influencer de moda masculina Hunter Vought, la influencer de belleza y estilo de vida Léanne Ansar, la creadora de belleza y moda Via Li, y otros.