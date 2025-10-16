El documental de Onlyfans ‘Virtual Girlfriends’ inaugurará el festival Ji.hlava

El aeropuerto internacional de Ji.hlava El Festival de Cine Documental se inaugurará el 24 de octubre con “Virtual Girlfriends”, de la directora checa Barbora Chalupová, que se refleja en la plataforma de Internet Onlyfans.

A través de las historias de tres mujeres, la película sigue el proceso de creación de contenidos, las conversaciones con los suscriptores y la dinámica cotidiana de sus relaciones románticas y laborales. ¿Dónde está la línea entre el trabajo y la intimidad y quién es realmente la víctima de todo esto?

«‘Virtual Girlfriend’ no es una mirada sensacionalista al erotismo, sino un intento de comprender cómo la intimidad, las relaciones y nuestras ideas sobre la cercanía están cambiando en el mundo digital», dijo Chalupová. «El público de Ji.hlava es curioso y sensible. Perciben los fenómenos actuales sin prejuicios y buscan películas que abran espacios para el diálogo. Me alegro de que nuestra película pueda abrir la edición de este año de este festival, que da espacio a documentales éticamente sensibles y valientes».

El director de Ji.hlava, Marek Hovorka, dijo: «La película no se queda en la superficie ni se basa en el sensacionalismo, sino que aborda el tema más general de la soledad en el mundo digital. El sitio web de Onlyfans se convierte así en una más de muchas redes sociales, y los protagonistas de la película no son tan diferentes de los usuarios comunes de otras redes sociales como podría parecer a primera vista».

La película se proyectará en las secciones Opus Bonum y Czech Joy.

El festival ofrecerá 305 películas, incluidos 76 estrenos mundiales, 28 estrenos internacionales y 15 estrenos europeos.

La sección a competición Opus Bonum contará con 15 películas. “Open” de la directora eslovaca Diana Fabiánová explora el matrimonio abierto a través de los ojos de la propia directora, quien gira la cámara hacia ella y su pareja, revelando las capas éticas y emocionales de la intimidad.

La película tragicómica de Maximilien Dejoie “Everything Works Out (In the End)” sigue a la ex trabajadora sexual Katelyn, cuyo viaje en busca de fe, significado y redención se convierte en una parábola sobre la sociedad estadounidense.

El diario cinematográfico de siete horas “Mientras crece la hierba verde: un diario en siete partes” del director suizo-canadiense Peter Mettler ofrece una meditación sobre la existencia humana, el tiempo y los lugares que habitamos. Desde cañones y desiertos hasta bosques y cuevas, revela las experiencias universales de la vida y la muerte y conecta imágenes de paisajes espectaculares con detalles íntimos de la vida cotidiana.

El documental “Music in a Village Named 1PB” del director indio Surabhi Sharma transporta a los espectadores al desierto de Thar en el oeste de Rajasthan, donde una comunidad musulmana de músicos preserva poesía y música que trasciende las fronteras de la religión y la nación. La película muestra con sensibilidad la conexión entre las personas y el paisaje, la cultura y el entorno que da forma a su identidad.

El paisaje también es un elemento importante en el documental “Bürglkopf”, sobre un “centro de retorno”, de la directora austriaca Lisa Polster. La película contrasta el pintoresco paisaje alpino del Tirol con la desesperanza y el aislamiento de las personas que viven en este paisaje involuntariamente: solicitantes de asilo rechazados y colocados en la cima de la montaña Bürglkopf. Las vistas panorámicas de montañas y pastos crean una ilusión de paz y libertad, que inmediatamente se rompe al darse cuenta de la existencia de un centro estrictamente vigilado.

