El documental de Leni Riefenstahl analiza por qué sus obras son una ‘advertencia’

¿Hasta qué punto fue el cineasta infame Leni Riefenstahl ¿Un colaborador nazi que sabía sobre los campos de concentración de Adolf Hitler? En el documental «Difenstahl«Que debutó en el Festival de Cine de Venecia de 2024, director El camino de otra persona Examina esta pregunta utilizando documentos nunca antes vistos del patrimonio de Riefenstahl, incluidas películas privadas, fotos, grabaciones y cartas.

«Estábamos bastante conscientes de que manipulaba mucho y que ella quitó algunas cosas (de sus archivos)», dice Veiel. «Nuestro regalo, en cierto modo, fue que cometió errores. Dejó muchas cosas en su patrimonio que la acusaron de ser mucho más responsable con respecto a su culpa o su complicidad».

Riefenstahl, quien murió en 2003 a los 101 años, es conocido por sus documentales «Triunfo de la voluntad» (1935) y «Olimpíada» (1938), que fueron elogiados por su habilidad técnica magistral. Los documentos, que están definidos por su estética fascista, fueron financiados por los nazis. La amistad de Riefenstahl con Hitler y otros dignatarios nazis estuvo bien documentada durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, durante su larga vida después de la caída del nazismo, permaneció sin disculpas, pasando décadas negando su asociación con la ideología nazi y reclamando la ignorancia del Holocausto. Nunca fue condenada formalmente por ser cómplice de los crímenes de los nazis.

Veiel, quien llama a Riefenstahl un «prototipo del fascismo», dijo que hacer un documento sobre Riefenstahl se convirtió en «una necesidad urgente para mí».

«Ahora, como entonces, los mundos visuales de Riefenstahl son sobre triunfo», dice Veiel. «Triunfo sobre la duda, la ambivalencia, la supuesta debilidad y el imperfecto. El extenso legado de Riefenstahl, reinterpretado a la luz de su propiedad privada, ofreció la oportunidad de una nueva versión de la atracción atemporal de la grandeza imperial y la necesidad de la puesta en escena de los entrenados, perfectos y victoriosos, como los vemos en el aumento de hoy».

Variedad Habló con Veiel sobre «Riefenstahl», que actualmente se está proyectando en los teatros de Laemmle en Los Ángeles hasta el 25 de septiembre.

Se han realizado varios documentales sobre Leni Riefenstahl, incluido el elogiado documento de tres horas de Ray Müller en 1993, la maravillosa y horrible vida de Leni Riefenstahl «. ¿Por qué hacer otro médico sobre su vida y su trabajo?

Tuvimos una gran oportunidad (haciendo esta película) porque hay muchas películas (sobre Riefenstahl) que son bastante buenas. El desafío fue, ¿podemos de alguna manera ir más allá del conocimiento que ya tenemos? Además, ¿qué significa (su historia) para hoy? Sentí que no es una película en el pasado, de alguna manera es una advertencia del futuro.

Dijiste que en la propiedad de Riefenstahl había algunas brechas. ¿Puedes dar un ejemplo?

Nos encontramos con el anuncio de una entrevista de 1934 Daily Express con Riefenstahl, pero faltaba la entrevista real. Luego lo obtuvimos de los archivos del periódico. Aquí, Riefenstahl declara que había leído Mein Kampf de Hitler en 1932 y, después de las primeras páginas, ya se había convertido en una entusiasta nacionalsocialista entusiasta. Tal documento habría demolido, de una sola vez, la leyenda minuciosa de que era una «persona apolítica». Entonces, se convirtió en la pregunta, ¿cómo puedo abordar a un protagonista que no solo en su vida, sino también en su patrimonio hizo todo para mantener sus leyendas, medias verdades y mentiras?

¿Crees que Riefenstahl debería seguir siendo celebrado por sus técnicas de película de largometrajes? ¿Deberíamos separar el arte del artista?

Bueno, no creo que podamos separar el arte y la política, y ella es el mejor ejemplo, porque ella usó su estética para celebrar una dictadura, un régimen que fue, al final, responsable no solo por la muerte de seis millones de judíos, sino también por la muerte de 60 millones de personas. Pero, por supuesto, ella era una muy buena directora e incluso era una mejor editora. Mostramos extractos de «Olympia», como la conocida secuencia de alto buceo. De esta manera, damos espacio a la celebración de Riefenstahl de lo hermoso, fuerte y victorioso. La secuencia todavía tiene un fuerte impacto hoy. Sería un error no mostrarlo. Lo que ocultan estas imágenes, decimos en otros lugares, en el contexto del destino del camarógrafo Willy Zielke, por ejemplo. Había disparado el prólogo de «Olympia» en gran parte por su cuenta. Poco después de filmar, tuvo un colapso y se comprometió con un hospital mental. Menos de seis meses después, fue esterilizado por la fuerza. Leni Riefenstahl fue informado de esto, pero no intervino. Ella no le importó una mierda. Estaba interesada en su carrera, y allí puedes ver que es parte de la ideología: el desprecio de la enfermedad.

Leí eso mientras hacía esta película, tuviste momentos en los que tenías que obligarte a «no simplemente alejarse de (Riefenstahl)». ¿Cómo superaste este estado de renuencia?

Hay una vida antes de la culpa. Su vida podría haberse desarrollado de manera bastante diferente en la década de 1920. Su entusiasmo por el régimen nazi no comenzó en 1932. Hubo numerosas influencias biográficas, históricas y generacionales en las décadas anteriores. La finca, junto con otras fuentes, nos dio la oportunidad de acercarnos a Riefenstahl en todas sus contradicciones.