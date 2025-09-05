El documental de John Candy de Ryan Reynolds comienza la noche de apertura de Tiff

¡Oh, Canadá!

El Festival Internacional de Cine de Toronto inició su 50a edición el jueves por la noche con el estreno mundial de «John Candy: Me gusta «, un documental que celebra la vida y la carrera del hombre divertido titular, quien murió de un ataque al corazón en 1994 a la edad de 43 años.

La gala de la noche de apertura se inclinó fuertemente en el orgullo canadiense, que no suele ser el caso en TIFF. (El año pasado, la comedia de Ben Stiller «Nutcrackers» inició las festividades). Pero «I Like Me», que Amazon está lanzando el 10 de octubre, ofreció mucho sabor regional para la multitud de la ciudad natal. Candy era un héroe local, que había crecido en Toronto antes de su brote en SCTV. Finalmente se convirtió en una de las estrellas de comedia más demandadas de su generación, gracias a tales películas «Stripes», «Splash», «Spaceballs», «Planes, trenes y automóviles», «Tío Buck», «Cool Runnings» y «Canadian Bacon». Compañero canadiense Ryan Reynoldsquien proviene de Vancouver y produjo el Doc, asistió, celebrando otro de los nombres de espectáculos más grandes del gran norte blanco.

«Crecí aquí. SCTV era grande en mi casa», dijo Reynolds sobre su introducción al trabajo de Candy. «Vivimos en esta sociedad realmente curada en la que los niños, mis propios hijos también están aterrorizados de sufrir. Están aterrorizados de experimentar y ser malos en algo realmente. El perfeccionismo es como una maldita enfermedad. Y ves que John va yendo sin miedo, divertirse y hacerlo sin consecuencia o penalización. Fue solo un recordatorio para permitir eso en más a medida que avanza ”.

Reynolds, con una camiseta estampada con una hoja de arce canadiense, se unió en el escenario por el director de la película Colin Hankscuyo padre Tom trabajó con Candy en «Splash», así como los dos hijos de Candy, Jennifer y Christopher. Hanks dijo que conoció a Candy en persona antes de verlo en la pantalla, lo que dificulta citar sus primeras impresiones de su trabajo. Pero Hanks finalmente se decidió por las «bolas espaciales» de Mel Brooks como lo más destacado. (Brooks se encuentra entre los muchos notables que aparecen en el documental, junto con Bill Murray, Macaulay Culkin y Dan Aykroyd.

Antes de la proyección, el primer ministro canadiense Mark Carney hizo una aparición sorpresa a una ovación de pie. En declaraciones a la multitud, Carney hizo una referencia sutil al enfrentamiento de tarifas en curso del presidente Trump con Canadá, luego dijo que Candy estaba en su mejor momento cuando llegó a ese punto de ser empujado por un acosador y enfrentarse a él. «» No empujes a un canadiense demasiado lejos «, dijo Carney, sacando grandes risas de la multitud.

Hanks luego le preguntó a Reynolds si quería compartir algo en particular con la audiencia. Después de hacer una pausa, dijo: «Voté por Mark Carney».